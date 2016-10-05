Правозащитники побывали «на зоне» / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.
Правозащитники побывали в ставропольских колониях
Члены общественной наблюдательной комиссии Артур Крутолевич и Александр Егорушкин посетили исправительные учреждения края. Правозащитники побывали в жилых секторах, столовых, штрафных изоляторах и провели приемы осужденных в ИК-4 и ИК-6, сообщила пресс-служба УФСИН России по краю.
В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161005/pravozaschitniki_pobyvali_v_stavropolskikh_koloniyakh_96999.html
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