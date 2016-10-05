Осенняя выставка голубей, декоративных птиц и животных прошла в Дивном

В селе Дивном прошла осенняя выставка голубей, декоративных птиц и животных. Организовала и провела ее местная администрация во главе с Анатолием Коваленко. Десятки заводчиков из разных уголков Ставрополья, а также соседней Республики Калмыкии съехались на главную площадь села, чтобы, как говорится, показать товар лицом.

Много слов восхищения довелось услышать в этот день Виктору Марченко из Светлограда. Он привез дивных попугаев пород розелла и корелла, имеющих оперение всех цветов радуги, не менее яркого фазана породы королевский золотой. У экспозиции Сергея Глушакова из Изобильного толпились любители гигантских кур. Работает он энергетиком, а разведением диковинных птиц занимается всю свою взрослую жизнь – лет тридцать. Брама куропатчатая, кокинхины черные, белые, голубые, палевые, карликовые – трудно определиться, какая из птиц краше. А еще Сергей разводит мускусных уток породы итальянская голубая – многие подходили полюбоваться селезнем, который весит девять килограммов.

Анатолий Иваненко занимается разведением кур всего три года, началось все с того, что ему подарили шелковую китайскую курицу. Конечно же, захотелось получить от нее цыплят. Получил. А сейчас в коллекции заводчика каких только пород кур нет: голландские, хохлатые, кучерявые кокинхины, голошейные. Есть даже редкие – павловские и алтайский бентам, а еще похожие на пингвинов утки породы индийский бегун, которые ценятся тем, что несут яйца без холестерина. Птенцы вызывают восторг у детей и у взрослых, они получили прозвище «бегающие бутылки» благодаря своей подвижности. При передвижении они не переваливаются с боку на бок, а быстро бегают, отсюда и название.

Участник выставки из села Большая Джалга Виталий Мозуляка привез на выставку кроликов породы баран самых разных цветов, в том числе и редких – изабелла и миньон. Он стал победителем в номинации «Лучший кроликовод». Владимир Могильный, Владимир Слюсарев из Дивного, Анатолий Иванов из Вознесеновского и еще десятки их собратьев по цеху демонстрировали голубей различных пород. А звание лучшего голубевода досталось Владимиру Молодых из Изобильного. Первое место в номинации «Декоративные птицы» присуждено Виктору Андриенко из Светлограда. Были на выставке павлины, фазаны, щенки, нутрии, шиншиллы и другие представители фауны. Абсолютным победителем выставки стал Александр Гальченко из Светлограда. Жюри отметило призом самого юного участника выставки – десятилетнего голубевода из Дивного Василия Шестакова.

http://www.stapravda.ru/20161005/osennyaya_vystavka_golubey_dekorativnykh_ptits_i_zhivotnykh_pros_97026.html