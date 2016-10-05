Невинномысск готовится отметить свою 191-ю годовщину

Глава администрации Невинномысска Василий Шестак провел итоговое совещание по подготовке и празднованию 191-й годовщины со дня основания города. Особое внимание было уделено взаимодействию всех подразделений муниципалитета, городского здравоохранения, общественности, правоохранительных и надзорных органов по обеспечению безопасности горожан и соблюдению правопорядка:

– День города будет проходить восьмого октября, – отметил Василий Шестак. – За оставшееся время нам необходимо провести много подготовительных мероприятий, в том числе по санитарной уборке и благоустройству территории. Помог в этом проведенный накануне субботник, но точек приложения сил еще предостаточно. Наш город должен встретить праздник чистым и красивым, поэтому обращаюсь ко всем предприятиям и организациям навести порядок не только у себя внутри, но и на прилегающих территориях.

Основным докладчиком выступила заместитель главы администрации Татьяна Олешкевич. Она рассказала, что праздничные мероприятия Дня города уже проходят во многих его уголках. Слоган Дня города-2016: «НевинноМЫсск – Я и Ты!».

На предпраздничной неделе состоятся торжественные открытия памятных мемориальных досок землякам – Героям Социалистического Труда Ивану Васильевичу Гончарову и Анатолию Васильевичу Золину. В музее начнут работу выставки невинномысцев – художника Петра Ревы и фотографа Василия Ехлакова. Пройдёт еще ряд важных событий.

В сам день города с утра в разных концах города будет проходить множество мероприятий. Кульминацией же праздника станет театрализованное представление «НевинноМЫсск – Я и ТЫ!», которое начнется вечером на площади перед Дворцом культуры химиков. В его программе – поздравление гостей торжества, вручение знака «Общественное признание», выступление творческих коллективов города и звезд российской эстрады. Фейерверк станет завершающей точкой дня.

Мероприятия в честь 191-й годовщины Невинномысска продолжатся и в последующем. Традиционно, на Покрова Пресвятой Богородицы, 14 октября, во всех храмах пройдет праздничная Божественная литургия, крестный ход. А руководство Невинномысска поздравит семьи, в которых 14 октября 2016 года родились юные горожане.

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161005/nevinnomyssk_gotovitsya_otmetit_svoyu_191yu_godovschinu_97032.html