Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района

В рамках краевой Недели толерантности «Край, где тебе посчастливилось родиться и жить», во всех библиотеках Александровского района, сообщили в его администрации, прошла Неделя толерантности. Для пользователей библиотек были подготовлены и проведены различные мероприятия, такие как час искусства «Толерантность и живопись», литературно-этническое путешествие «Народ дружбою силён», познавательный час «Дружба – это я + ты» и другие. (БФ№1 с. Александровское), урок толерантности «Толерантность – дорога к миру» (БФ№2 с. Александровское), литературный час «Поэтический мир дружбы» (БФ№7 с. Калиновское), урок доброты и мира «У нас единая планета – у нас единая семья» (БФ№9 с. Круглолесское) и другие. Всего в библиотеках Района было проведено 26 мероприятий, в которых приняли участие более 700 человек.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161005/nedelya_tolerantnosti_proshla_v_bibliotekakh_aleksandrovskogo_ra_97010.html