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5 октября 2016 г.

Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района

Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района

В рамках краевой Недели толерантности  «Край, где тебе посчастливилось родиться и жить», во всех библиотеках  Александровского района, сообщили в его администрации, прошла Неделя толерантности. Для пользователей библиотек были подготовлены и проведены различные мероприятия, такие как  час искусства «Толерантность и живопись», литературно-этническое путешествие «Народ дружбою силён», познавательный час «Дружба – это я + ты»  и другие. (БФ№1 с. Александровское), урок толерантности «Толерантность – дорога к миру» (БФ№2 с. Александровское), литературный час «Поэтический мир дружбы» (БФ№7 с. Калиновское), урок доброты и мира «У нас единая планета – у нас единая семья» (БФ№9 с. Круглолесское) и другие. Всего в библиотеках Района было проведено 26 мероприятий, в которых   приняли участие  более 700 человек. 

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161005/nedelya_tolerantnosti_proshla_v_bibliotekakh_aleksandrovskogo_ra_97010.html
Фотография к статье Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района
Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района
Неделя толерантности прошла в библиотеках Александровского района
Фото администрации Александровского района
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