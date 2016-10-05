Неделя инноваций пройдет на Ставрополье с 10 по 14 октября

Неделя инноваций / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

С 10 по 14 октября на Ставрополье пройдет «Неделя инноваций – 2016». Мероприятие за несколько лет уже обрело статус всероссийского форума и собирает на своей площадке ведущие научные организации и представителей бизнеса в инновационной среде. Неделя инноваций представляет собой целый комплекс мероприятий, включающий пленарные заседания, конференции, выставочные мероприятия и обширную образовательную программу. В этом году форум пройдет на двух площадках, в Ессентуках и Ставрополе. Одной из ключевых тем секционных мероприятий станет развитие инновационной деятельности в регионе, разработка и внедрение новой продукции. До 10 октября в преддверии краевого форума «Неделя инноваций – 2016» малые и средние инновационные предприятия Ставрополя смогут получить содействие в реализации и коммерциализации своих проектов, сообщает пресс-служба администрации краевого центра. После подтверждения независимыми экспертами инновационности предлагаемых процессов и технологий компании присваивается статус участника форума.

Получить бесплатные консультации по вопросам подготовки и подачи заявки можно в комитете экономического развития администрации краевого центра по телефону (8652) 26-42-76. Или по электронному адресу: RA.Savchenko@stavadm.ru.

А. СЕРГЕЕВА , Л. НИКОЛАЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/nedelya_innovatsiy_proydet_na_stavropole_s_10_po_14_oktyabrya_97006.html