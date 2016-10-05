Наркополицейский в Буденновске осужден за взятку и служебный подлог

Бывший старший оперуполномоченный Буденновского МРО УФСКН России по краю Олег Хатеев признан виновным в совершении ряда преступлений, в т.ч. получении взятки и служебном подлоге. Как сообщили в СКР, в январе 2014 года в ходе проведения оперативно-разыскного мероприятия фигурант выдал Хатееву наркотики массой более 400 граммов. Позже за непривлечение мужчины к уголовной ответственности Хатеев потребовал у его сына 300 тысяч рублей, которые ему были переданы. После чего Хатеев переписал протокол оперативно-разыскного мероприятия.

Но и это еще не все. Злоумышленник предложил жителю Буденновска за 50 тысяч рублей купить полученное им в ходе оперативно-разыскного мероприятия наркотическое средство. Тот согласился. При передаче денег за якобы реализованный товар злоумышленник был задержан сотрудниками УФСБ России по краю.

Приговором суда Хатееву назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

И. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161005/narkopolitseyskiy_v_budennovske_osuzhden_za_vzyatku_i_sluzhebnyy_97025.html