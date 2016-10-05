На Ставрополье завершилась акция «Вернуть детей в школу»

Вернулись в школу / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

На Ставрополье завершилось оперативно-профилактическое мероприятие «Вернуть детей в школу», которое было направлено на выявление несовершеннолетних, не приступивших к учебе, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по краю.

В ходе проверки выяснилось, что более 350 подростков не приступили к занятиям в школах, из них 113 уже возвращены для продолжения обучения, девять трудоустроены. Кроме того, в отношении более 80 родителей оформлены административные протоколы за неисполнение ими родительских обязанностей по обучению своих детей.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/na_stavropole_zavershilas_aktsiya_vernut_detey_v_shkolu_97004.html