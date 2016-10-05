Молодых предпринимателей в Ставрополе учили маркетингу

В краевом центре прошла очередная встреча участников образовательного проекта «Кто хочет стать предпринимателем?», сообщает пресс-служба администрации города. Темой семинара стал маркетинг. Молодые и начинающие бизнесмены узнали о клиентоориентированности, определении целевой аудитории, способах ее привлечения. Не остался незамеченным и вопрос найма персонала. В комитете экономического развития администрации краевого центра сообщили, что ставропольцам, желающим стать участниками этого проекта, необходимо оставить предварительную заявку по телефонам: (8652) 29-62-83, 26-50-53 или направить на адрес электронной почты otdelmsp@mail.ru (с указанием ФИО и контактных данных).

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/molodykh_predprinimateley_v_stavropole_uchili_marketingu_97020.html