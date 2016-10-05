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5 октября 2016 г.

Международный день музыки отметили в Александровском районе

Международный день музыки отметили в Александровском районе

В Международный день музыки, который  отмечался 1 октября, работники Дома культуры села Северного  Александровского района провели музыкально-познавательный час «Музыка вокруг нас». Воспитанники старшей группы детского сада «Солнышко»   С  азартом изображали музыку дождя, хлопая ладошами. Все вместе «исполнили» музыку ветра и пение птиц,сообщили в администрации района. А сколько было радости, когда малыши сами пробовали играть на контрабасе, балалайках, домре, трещотках, маракасе.

В Доме культуры  села Круглолесского руководителем эстрадной студии «Созвездие»  И. Соколов провёл урок музыки, на который были приглашены учащиеся средней школы №5. На уроке ребятам рассказали о том, что  музыка? Откуда произошёл первый звук?

«Единый урок музыки» – под таким названием в СДК хутора Всадник была проведена тематическая программа, на которой ребята совершили путешествие в удивительный мир музыки.

Работники ДК села Грушёвского провели для ребят тематическую беседу «В мире прекрасного», во время которой  говорили об одной из важнейших составляющих нашей жизни – музыке. 

«В гости к музыке» отправились участники художественной самодеятельности и работники СДК села Садовое. Участники детской вокальной группы "Улыбка " встретили гостей программы, рассказали, какую роль играет в жизни людей музыка. 

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161005/mezhdunarodnyy_den_muzyki_otmetili_v_aleksandrovskom_rayone_97011.html
Фотография к статье Международный день музыки отметили в Александровском районе
Международный день музыки отметили в Александровском районе
Международный день музыки отметили в Александровском районе
Фото из архива администрации Александровского района
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