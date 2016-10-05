Международный день музыки отметили в Александровском районе
В Международный день музыки, который отмечался 1 октября, работники Дома культуры села Северного Александровского района провели музыкально-познавательный час «Музыка вокруг нас». Воспитанники старшей группы детского сада «Солнышко» С азартом изображали музыку дождя, хлопая ладошами. Все вместе «исполнили» музыку ветра и пение птиц,сообщили в администрации района. А сколько было радости, когда малыши сами пробовали играть на контрабасе, балалайках, домре, трещотках, маракасе.
В Доме культуры села Круглолесского руководителем эстрадной студии «Созвездие» И. Соколов провёл урок музыки, на который были приглашены учащиеся средней школы №5. На уроке ребятам рассказали о том, что музыка? Откуда произошёл первый звук?
«Единый урок музыки» – под таким названием в СДК хутора Всадник была проведена тематическая программа, на которой ребята совершили путешествие в удивительный мир музыки.
Работники ДК села Грушёвского провели для ребят тематическую беседу «В мире прекрасного», во время которой говорили об одной из важнейших составляющих нашей жизни – музыке.
«В гости к музыке» отправились участники художественной самодеятельности и работники СДК села Садовое. Участники детской вокальной группы "Улыбка " встретили гостей программы, рассказали, какую роль играет в жизни людей музыка.
Фото из архива администрации Александровского района