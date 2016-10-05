Марина Мельникова из села Александровского отмечает 50-летие педагогической деятельности

В этом году 50-летие своей педагогической деятельности отмечает ставропольчанка Марина Мельникова. Отличник народного просвещения, человек с активной жизненной позицией.

В 1970-м она пришла трудиться в Александровскую среднюю школу №1 учительницей начальных классов. Затем несколько десятилетий отработала заместителем директора.

– Наша школа по многим показателям всегда была в числе лучших, – говорит Марина Алексеевна. – Учителя становились победителями или призерами районных конкурсов «Учитель года», ученики побеждали в предметных олимпиадах на разных уровнях, до восьмидесяти процентов ребят во все времена поступали в высшие учебные заведения. Внедрялись новейшие образовательные технологии. У нас был, есть и, я уверена, всегда будет сильнейший педколлектив с устоявшимися традициями, которые передаются из поколения в поколение...

Сейчас Марина Алексеевна, преподаватель географии, классный руководитель 9 А класса с углубленным изучением русского языка.

Ученики отзываются о ней очень тепло, говорят, что классная строгая, но справедливая. Всегда выслушает, поддержит и поможет.

М. Мельникова и сама с удовольствием говорит о своих учениках – сегодняшних и бывших, об их победах и достижениях. Она рада каждому из них:

– С теми, кто остался в селе, часто вижусь. Никто не проходит, отвернувшись в сторону. Заглядывают в школу ребята, которые уехали из Александровского. Благодарят всех учителей. Это приятно. Не представляю себя в другой профессии. Ни за что не согласилась бы сменить ее на другую – она позволяет быть всегда молодым, целеустремленным, нужным. Всем, кто выбрал этот нелегкий путь – учительство, я говорю: «Самое главное – любить детей и постоянно совершенствовать себя, не бояться учиться в любом возрасте». Любовь к детям творит чудеса!

Марина Алексеевна замечательная мама и бабушка. А День учителя будут отмечать все вместе. Семейно.

Любовь ШУБНАЯ, с. Александровское

http://www.stapravda.ru/20161005/marina_melnikova_iz_sela_aleksandrovskogo_otmechaet_50letie_peda_97018.html