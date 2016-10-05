Кадеты-ермоловцы выиграли краевые соревнования «Юный спасатель

В Буденновском районе прошли ежегодные краевые соревнования «Юный спасатель».

Состязания, в которых участвовала 21 команда, предусматривали практические действия в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. поисково-спасательные работы, пожарную эстафету, кросс по пересеченной местности.

Хороший темп сразу же задала команда кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра. От этапа к этапу ермоловцы увеличивали свое преимущество и до конца состязаний удержали первенство. Успех к юным спасателям-кадетам пришел под руководством тренера Геннадия Медведева. На втором и третьем местах команды «Сокол» из Зеленокумска (тренер А. Худяков) и «Южный ветер» из Буденновского района (тренер Н. Глухова) соответственно.

http://www.stapravda.ru/20161005/kadetyermolovtsy_vyigrali_kraevye_sorevnovaniya_yunyy_spasatel_97022.html