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5 октября 2016 г.

Кадеты-ермоловцы выиграли краевые соревнования «Юный спасатель

В Буденновском районе прошли ежегодные краевые соревнования «Юный спасатель».

Состязания, в которых участвовала 21 команда, предусматривали практические действия в чрезвычайных ситуациях, в т.ч. поисково-спасательные работы, пожарную эстафету, кросс по пересеченной местности.

Хороший темп сразу же задала команда кадетской школы имени генерала А. Ермолова краевого центра. От этапа к этапу ермоловцы увеличивали свое преимущество и до конца состязаний удержали первенство. Успех к юным спасателям-кадетам пришел под руководством тренера Геннадия Медведева. На втором и третьем местах команды «Сокол» из Зеленокумска (тренер А. Худяков) и «Южный ветер» из Буденновского района (тренер Н. Глухова) соответственно.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161005/kadetyermolovtsy_vyigrali_kraevye_sorevnovaniya_yunyy_spasatel_97022.html
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