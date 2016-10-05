Генерал-полковнику в отставке Евгению Болховитину исполнилось 70 лет

Граница в его сердце навсегда / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Одному из самых известных на Северном Кавказе ветеранов Пограничных войск, генерал-полковнику в отставке Евгению Болховитину, 27 сентября исполнилось 70 лет.

Практически 40 лет его жизни были связаны со службой в погранвойсках. Срочную начинал в 1965 году рядовым на советско-польской границе в Прибалтике. В 1971 году экстерном окончил Алма-Атинское высшее командное пограничное училище КГБ СССР, а в 1978 году – Военную академию имени М.В. Фрунзе. После академии Е. Болховитин прошел все положенные для офицера командно-штабные должности. Он, в частности, командовал пограничной заставой в Прибалтике, специальным пограничным подразделением, Рущукским ордена Богдана Хмельницкого II степени пограничным отрядом на острове Кунашир, Сахалино-Курильской пограничной группировкой, пограничными соединениями и частями в Дагестане, Калмыкии и Астраханской области, Калининградской пограничной группой ФПС России, Краснознаменным Кавказским особым пограничным округом.

Все, с кем довелось общаться, характеризовали Евгения Болховитина как жесткого, грамотного, целенаправленного, дерзкого и умного руководителя, отличавшегося способностью анализировать факты, собирать необходимую информацию и на основании этого принимать взвешенные решения. Мне, например, как заместителю редактора окружной газеты в нашем командующем всегда импонировали такие качества, как высокая работоспособность и интеллект.

Его жизнь связана с Северным Кавказом с июня 1994 года, тогда с Дальнего Востока он был переведен заместителем командующего Краснознаменным Кавказским особым пограничным округом (ККОПО) – начальником оперативно-войскового отдела «Махачкала». Именно Е. Болховитин непосредственно руководил развертыванием пограничных соединений и частей, а также занимался становлением новой Государственной границы Российской Федерации на Северном Кавказе.

– Картина, представшая передо мной, – вспоминает Евгений Болховитин, – просто удручала. Выведенные из Закавказья пограничники размещались тогда в заброшенных санаториях, профилакториях, детских садах. Как таковой пограничной инфраструктуры на новой Государственной границе Российской Федерации на тот момент не было вообще. По сути, пришлось начинать с нуля – выбирать места, где наиболее целесообразно было бы размещать пограничные подразделения. Приходилось договариваться с местными руководителями различного уровня о том, чтобы выделили какие-то участки земли, помещения для проживания семей пограничников, выведенных из Азербайджана и не имевших в России практически ничего. Только через год мы стали на отведенных нам землях строить сооружения, заставы.

С началом первой чеченской кампании опасность проникновения бандформирований в соседние регионы, прежде всего в Дагестан и Ингушетию, доставки из-за рубежа в Чечню оружия и боеприпасов, ввоза их в Россию потребовала не только усиления охраны границы с Грузией и Азербайджаном. Необходимо было прикрыть и отдельные направления административной границы с Чеченской Республикой со стороны Дагестана и Ингушетии. Результаты, которые тогда имели подчиненные Е. Болховитина по задержаниям нарушителей границы, были внушительными.

В декабре 1996 года Е. Болховитин уезжал служить в Калининград с должности начальника штаба Кавказского особого пограничного округа. Но уже спустя одиннадцать месяцев вернулся в Ставрополь. Он был назначен командующим

ККОПО. А потом для Евгения Болховитина и его подчиненных начнется так называемая вторая чеченская кампания, в которой он потеряет нескольких близких друзей. О том, насколько мужественно и отважно противостояли боевикам и террористам российские пограничники, говорит тот факт, что за неполные три года в начале 2000-х высокого звания Героя России были удостоены пять человек. Увы, четверо из них – посмертно.

Военная служба для генерал-полковника Е. Болховитина завершилась в должности начальника Северо-Кавказского регионального пограничного управления ФСБ России в 2004 году. Оценена она было по достоинству. Он, в частности, награжден пятью орденами: «За заслуги перед Отечеством» IV степени, «За военные заслуги», Красной Звезды, орденом Ю.В. Андропова, орденом «За заслуги», наградой Русской православной церкви – орденом Святого благоверного великого князя Даниила Московского. Награжден также тридцать одной медалью, именным огнестрельным и холодным оружием и семью казачьими наградами.

Для Е. Болховитина всегда была характерна активная жизненная позиция. Возможно, потому он в разные годы трижды избирался депутатом городских советов. А выйдя в запас, Евгений Васильевич, естественно, не мог усидеть дома. На протяжении нескольких лет он являлся депутатом Думы Ставропольского края, работающим на профессиональной постоянной основе.

Приехав 22 года назад служить в наш регион, Евгений Болховитин был просто очарован Ставропольским краем, а Кисловодск считает самым красивым городом на Северном Кавказе.

– Ставрополье мне дорого еще и потому, – говорит генерал, – что практически через всю его территорию в годы Великой Оте-чественной войны вначале отступал, а потом наступал отец. Он сражался с фашистами в рядах 4-го Гвардейского Кубанского добровольческого казачьего кавалеристского корпуса. Горжусь его отвагой и храбростью.

Можно не сомневаться в том, что, пока есть силы и желание быть полезным, Евгений Болховитин принесет еще много пользы не только своим родным, близким и подрастающему поколению, но и в целом Ставрополью.

Виктор МОСКАЛЕНКО

http://www.stapravda.ru/20161005/generalpolkovniku_v_otstavke_evgeniyu_bolkhovitinu_ispolnilos_70_96997.html