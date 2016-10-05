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5 октября 2016 г.
ТрудКрут! / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Фестиваль студотрядов СКФО и ЮФО прошел в селе Казинка

В селе Казинка Шпаковского района завершился межрегиональный фестиваль студенческих отрядов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. В этом году он прошел под лозунгом «ТрудКрут!» и был посвящен 50-летию студотрядов Ставрополья, сообщили в краевом центре молодежных проектов. На фестиваль приехали 30 команд – представительниц лучших студенческих отрядов Ставрополья, Кабардино-Балкарии и Калмыкии. Ребята приняли участие в игре «Мы – одна команда! Мы – один отряд!», творческом конкурсе «ТрудКрут» и выступлениях отрядных бардов. По итогам фестиваля все получили дипломы и ценные подарки.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161005/festival_studotryadov_skfo_i_yufo_proshel_v_sele_kazinka_96993.html
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