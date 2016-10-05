Два килограмма марихуаны изъято у жителя Арзгирского района

Два килограмма запрещенных веществ / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

В Арзгирском районе в ходе оперативных мероприятий был остановлен мужчина для проверки документов. В ходе личного досмотра у него было обнаружено и изъято наркотическое средство марихуана общей массой более двух килограммов. Со слов мужчины, наркотики он приобрел у неустановленного лица для личного употребления. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту незаконного оборота наркотических средств в крупном размере, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ставропольскому краю.

А. СЕРГЕЕВА

http://www.stapravda.ru/20161005/dva_kilogramma_marikhuany_izyato_u_zhitelya_arzgirskogo_rayona_96992.html