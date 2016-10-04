В Невинномысске закрыт притон, в котором употребляли синтетические наркотики
В Невинномысске местная жительница систематически предоставляла гражданам свою квартиру для изготовления и употребления наркотического зелья. Деятельность притона пресекли сотрудники отдела по контролю за оборотом наркотиков городского отдела полиции. В ходе обысков в жилище злоумышленницы были обнаружены и изъяты вещественные доказательства и запрещенные дурманящие компоненты. Последние, как установила экспертиза, являлись наркотиками синтетического происхождения.
В отношении ранее неоднократно судимой хозяйки нехорошей квартиры возбуждено уголовное дело. Как сообщили в пресс-службе отдела МВД России по Невинномысску, максимальное наказание, которое грозит содержательнице притона – лишение свободы на срок до четырех лет.
Фото: пресс-службы отдела МВД России по Невинномысску