В комитете Ставропольского края по делам архивов подвели итоги работы

В краевом комитете по делам архивов подвели итоги работы / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

На расширенном заседании коллегии комитета Ставропольского края по делам архивов подведены итоги работы за девять месяцев текущего года, а также рассмотрены вопросы предоставления государственных и муниципальных услуг в области архивного дела.

– В течение последних лет удалось сократить сроки исполнения запросов до 12 дней и обеспечить 93% их исполнения с положительным результатом, – отметила председатель комитета Ставропольского края по делам архивов Елена Долгова.

Количество исполненных сотрудниками комитета по делам архивов края обращений граждан в данный период – более 73 тысяч запросов. Ежегодно увеличивается количество обращений в электронной форме. Сегодня они составляют 46% от общего числа обращений.

Как прозвучало, положительная динамика также отмечена в оказании услуг в области архивного дела через многофункциональные центры. Так, количество запросов, поступивших в этом году в архивные учреждения из МФЦ, увеличилось с 900 до 2,3 тысячи в сравнении с прошлыми годами.

Для оптимизации работы реализована возможность направления пакета документов из МФЦ в архивные отделы через региональный портал оказания государственных и муниципальных услуг без последующего дублирования документов на бумажном носителе.

По материалам органов власти СК

http://www.stapravda.ru/20161004/v_komitete_stavropolskogo_kraya_po_delam_arkhivov_podveli_itogi__96970.html