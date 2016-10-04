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4 октября 2016 г.

В Кочубеевском районе впервые после многолетнего перерыва пройдет матч по мотоболу

В Кочубеевском районе впервые после многолетнего перерыва пройдет матч по мотоболу

В Кочубеевском районе в ближайшую субботу, 8 октября пройдет товарищеский матч по мотоболу. Местом проведения игры выбрана станица Барсуковская. Организатором матча выступила администрация Кочубеевского муниципального района.

Стоит отметить, что в 70-е годы прошлого века в Кочубеевском районе мотобол был весьма популярен. Действовало пять команд: «Комета» (село Заветное), «Нива» (село Вревское), «Звезда» (село Кочубеевское), «Радуга» (хутор Мищенский), «Восход» (станица Барсуковская). Кочубеевские мотоболисты успешно выступали в различных турнирах и становились чемпионами Ставропольского края и Юга России.

Поклонники и ветераны мотобола (а именно они подали идею проведения матча) не теряют надежду на возрождение мужественного вида спорта в районе. Возможно, товарищеская встреча станет первым шагом в деле возвращения на кочубеевскую землю некогда популярнейшей игры. Соперниками же кочубеевцев станет прославленный мотобольный клуб «Колос» (Ипатово).

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161004/v_kochubeevskom_rayone_vpervye_posle_mnogoletnego_pereryva_proyd_96984.html
Фотография к статье В Кочубеевском районе впервые после многолетнего перерыва пройдет матч по мотоболу
В Кочубеевском районе впервые после многолетнего перерыва пройдет матч по мотоболу
В Кочубеевском районе впервые после многолетнего перерыва пройдет матч по мотоболу
Фото: Пресс-служба администрации Кочубеевского района
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