В Кочубеевском районе впервые после многолетнего перерыва пройдет матч по мотоболу

В Кочубеевском районе в ближайшую субботу, 8 октября пройдет товарищеский матч по мотоболу. Местом проведения игры выбрана станица Барсуковская. Организатором матча выступила администрация Кочубеевского муниципального района.

Стоит отметить, что в 70-е годы прошлого века в Кочубеевском районе мотобол был весьма популярен. Действовало пять команд: «Комета» (село Заветное), «Нива» (село Вревское), «Звезда» (село Кочубеевское), «Радуга» (хутор Мищенский), «Восход» (станица Барсуковская). Кочубеевские мотоболисты успешно выступали в различных турнирах и становились чемпионами Ставропольского края и Юга России.

Поклонники и ветераны мотобола (а именно они подали идею проведения матча) не теряют надежду на возрождение мужественного вида спорта в районе. Возможно, товарищеская встреча станет первым шагом в деле возвращения на кочубеевскую землю некогда популярнейшей игры. Соперниками же кочубеевцев станет прославленный мотобольный клуб «Колос» (Ипатово).

А. ИВАНОВ

http://www.stapravda.ru/20161004/v_kochubeevskom_rayone_vpervye_posle_mnogoletnego_pereryva_proyd_96984.html