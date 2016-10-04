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4 октября 2016 г.

В Кочубеевском районе для ветеранов организовали праздничный «огонек»

В честь Дня пожилого человека в Кочубеевском районе чествовали заслуженных людей. Для них районные Совет ветеранов и администрация организовали праздничный «огонек». Среди приглашенных были ветераны труда, также председатели ветеранских «первичек», в том числе и участник Великой Отечественной войны Александр Родионович Абрамов.

Поздравляя виновников торжества с праздником, депутат Думы Ставропольского края, председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый подчеркнул, что отмечаемая дата – день мудрых людей, готовых делиться богатым жизненным опытом с последующими поколениями. Юрий Васильевич пожелал всем мира, здоровья, долгих лет жизни и со своей стороны пообещал оказывать содействие работе ветеранских организаций.

Глава администрации Кочубеевского района Алексей Клевцов поблагодарил присутствующих, среди которых было немало известных в районе общественников, за их неравнодушие и активную жизненную позицию.

Слова поздравлений прозвучали от заместителей председателя районного совета ветеранов войны, труда и правоохранительных органов Ивана Васильевича Галюткина и полковника в отставке Виктора Дмитриевича Быхкалова. Они отметили большую роль ветеранских организаций в защите интересов людей пожилого возраста, в патриотическом воспитании подрастающих поколений. К выступающим присоединился и.о. главы села Кочубеевское Алексей Тимченко, пожелавший присутствующим крепкого здоровья и долголетия.

Праздник для ветеранов стал еще одним поводом встретиться, пообщаться, вспомнить любимые песни вместе с вокальной группой народного хора «Зори Кубани».

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161004/v_kochubeevskom_rayone_dlya_veteranov_organizovali_prazdnichnyy__96958.html
Фотография к статье В Кочубеевском районе для ветеранов организовали праздничный «огонек»
К виновникам торжества обратился депутат Думы Ставропольского края, председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый
К виновникам торжества обратился депутат Думы Ставропольского края, председатель комитета по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике Юрий Белый
Фото: пресс-служба администрации Кочубеевского района
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