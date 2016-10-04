В Кировском районе бывший полицейский признан виновным в мошенничестве

Суд вынес приговор в отношении бывшего следователя следственного отделения ОМВД России по Кировскому району Грачика Бегияна, признанного виновным в покушении на мошенничество. В мае Бегиян ввел в заблуждение знакомого, в отношении которого другим структурным подразделением местного отдела МВД проводилась доследственная проверка, о возможности решения им вопроса о непривлечении его к уголовной ответственности за 300 тысяч рублей. При получении денег Бегиян был задержан сотрудниками УФСБ России по краю. Приговором суда Грачику Бегияну назначено наказание в виде 2 лет лишения свободы условно со штрафом в размере 50 тысяч рублей.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161004/v_kirovskom_rayone_byvshiy_politseyskiy_priznan_vinovnym_v_moshe_96983.html