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У жителя Ставрополья под видом продажи автомобиля украдено 550 тысяч рублей

Житель Буденновского района обратился в полицию с заявлением о том, что продавец автомобилей обманным путем похитил у него 550 тысяч рублей. Как было установлено, мужчина устно договорился о покупке двух машин, перечислил деньги, но транспорт так и не увидел, так как продавец исчез. Однако вскоре он был задержан. Мошенник – ранее судимый житель Светлограда. Возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по СК.

А. СЕРГЕЕВА
http://www.stapravda.ru/20161004/u_zhitelya_stavropolya_pod_vidom_prodazhi_avtomobilya_ukradeno_5_96990.html
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