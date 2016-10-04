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4 октября 2016 г.
Единый агент ОСАГО / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

Ставропольский край включен в список регионов Единого агента ОСАГО

В связи с ростом жалоб о снижении доступности полисов ОСАГО в регионе губернатор Ставрополья Владимир Владимиров обратился в Центробанк РФ с предложением о включении края в перечень регионов для реализации проекта «Единый агент ОСАГО». В результате президиум Российского союза автостраховщиков принял положительное решение: начиная со следующей недели в крае будет запущена система «Единый агент». Идея проекта заключается в том, что страховая компания, имеющая лицензию на ОСАГО, выступает в качестве агента и продает полисы других страховых компаний, осуществляющих деятельность в регионе и имеющих соответствующую лицензию. Проект этот уже работает в Краснодарском крае, Волгоградской, Мурманской, Челябинской, Ивановской и Ростовской областях.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161004/stavropolskiy_kray_vklyuchen_v_spisok_regionov_edinogo_agenta_os_96966.html
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