Слово об учителе: Лилия Дмитриевна Кандаурова

Слово об учителе / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

Много прекрасных слов сказано и написано об учителях. Став ученым-биологом и профессором в одном из ведущих российских университетов, я ясно осознаю, что многим обязана своим учителям.

Хорошо помню 1 сентября, свой первый класс и первую учительницу, с именем которой связываю все нынешние успехи. Ровно полвека назад я пошла в первый класс школы № 35 села Птичьего Изобильненского района. Нас, первоклашек, встретила молодая, красивая и необычайно добрая учительница Лилия Дмитриевна Кандаурова. В памяти сохранились воспоминания об уроках, школьных линейках, мероприятиях, которые проводила наша учительница. Помню и такой случай: однажды у меня царапало перышко, было трудно писать. От обиды я начала плакать: стыдно было перед учительницей, что некрасивое получается письмо в тетради. Лилия Дмитриевна дала перышко со «звездочкой» (для того времени такие были в дефиците), которое очень красиво писало, выводя тонкие линии в тетради. Как я была счастлива – бережно несла домой его в ладошке и до сих пор считаю самым дорогим подарком в своей жизни. Еще помню, как подружка Валя заболела корью и ее приходила навестить наша учительница. И как я мечтала заболеть, чтобы она меня тоже пришла проведать. И тут вдруг намечался районный конкурс художественной самодеятельности. Мы готовили выступление, и моя мама вместе с Лилией Дмитриевной шила сарафанчики у нас дома. Я была счастлива!

В то время, пожалуй, мало какая профессия имела такое же решающее значение, как сельский учитель! А какой запас знаний, умений, мастерства нужно иметь сельскому учителю! Ведь каждую минуту он должен быть готов ответить на самые неожиданные вопросы ребят, дать совет, помочь делом… Уже с первого класса я знала, что буду только учительницей. Потому что мне, маленькой девчушке, всегда хотелось быть похожей на Лилию Дмитриевну.

Но настало время расстаться. Жизненная ситуация диктовала свои условия, и Лилия Дмитриевна уехала далеко, в город Щелково Московской области. Повзрослев, я искала ее долгие 40 лет! И так случилось, что в 50-летний юбилей поступления в школу нашла.

Сейчас учительница живет в селе Калиновском Александровского района. На встречу с ней удалось собрать почти полкласса. Вспоминали яркие впечатления: походы на природу, игры, утренники, поездки на конкурсы художественной самодеятельности и, конечно же, уроки!

После второго класса нас учила другая замечательная учительница, Раиса Георгиевна Калашникова (Булгакова). В старших классах окружали нас заботой и любовью директор школы и учитель географии Федор Васильевич Конев, классный руководитель и учитель русского языка и литературы Ольга Фоминична Фатеева, учитель математики и физики Николай Егорович Воробьев, учитель химии и биологии Григорий Логвинович Нестеренко, учитель истории Филипп Иванович Фатеев, учитель иностранных языков Галина Васильевна Популовских.

В канун Дня учителя хочется сказать им спасибо и пожелать всем учителям благодарных учеников!

Л. МАЛОВИЧКО (Афанасова). Доктор биологических наук, профессор кафедры зоологии Российского государственного аграрного университета – МСХА имени К.А.Тимирязева

http://www.stapravda.ru/20161004/slovo_ob_uchitele_liliya_dmitrievna_kandaurova_96840.html