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4 октября 2016 г.
Визит председателя СКР / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

Председатель СКР Александр Бастрыкин побывал с рабочим визитом в Ставрополе

30 сентября Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, побывал в Ставрополе. Он посетил гимназию № 24 краевого центра имени генерал-лейтенанта юстиции Михаила Георгиевича Ядрова, где открыл церемонию принятия торжественной клятвы учащимися 8-го профильного кадетского класса СКР.

После этого председатель СКР провел оперативное совещание, на котором были заслушаны ход и результаты расследования ряда уголовных дел.

А. Бастрыкин также провел в Ставрополе личный прием граждан из различных регионов Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Вместе с председателем в приеме граждан участвовали его заместители Борис Карнаухов, Илья Лазутов и ряд руководителей субъектов СКР. Большинство жалоб касались процессуальных решений, принятых по уголовным делам, находящимся в производстве следственных органов СКР. Одно обращение жителей Ставропольского края было посвящено нарушениям при строительстве многоэтажного дома в Ставрополе. А. Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления по краю Игорю Иванову провести проверку, сообщили в краевом управлении СКР.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161004/predsedatel_skr_aleksandr_bastrykin_pobyval_s_rabochim_vizitom_v_96971.html
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