Первая утиная ферма скоро откроется на Ставрополье

Скоро на Ставрополье вступит в строй первая утиная ферма. Она появится в поселке имени Чкалова Предгорного района. Ход работ на этом крупном промышленном объекте оценил первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, который провел выездное совещание непосредственно на территории фермы по производству мяса утки, в котором приняли участие представители министерств сельского хозяйства, природных ресурсов и охраны окружающей среды, ветеринарной службы, надзорных и контролирующих ведомств. Как сообщили в министерстве сельского хозяйства СК, уже возведены четыре корпуса из тринадцати. Первый будет запущен через месяц. Помимо помещений для содержания птицы инвестор построил перерабатывающий завод с полным циклом производства: от забоя утки до фасовки. Как отметил Николай Великдань, цель оперативного совещания – намерение убедиться в готовности инвестора четко осуществить все запланированные мероприятия по реализации проекта. И, конечно же, оказать ему помощь в решении юридических и организационных вопросов. Так, только при содействии правительства края предприятие удалось подключить к системе газоснабжения. В связи с этим первый заместитель председателя правительства призвал присутствующих помочь руководству в оформлении оставшихся документов, чтобы первая подобная ферма на территории края открылась в срок и не «утонула» в бюрократической волоките. «На примере предгорненской фермы мы хотим нарастить производство диетического мяса утки во всех районах края, – заметил Николай Великдань. – У нас есть бройлерные куры, но нет утки, нет гуся. Между тем примерно двадцать процентов жителей края, как утверждают медики, потенциальные потребители такой диетической продукции». В перспективе ферма будет производить до одного миллиона голов птицы в год. Этого с лихвой хватит, чтобы продукт можно будет поставлять не только на рынок Ставрополья, но и в другие регионы страны.

По решению руководства предприятия для на предприятии выбрана утка французской породы Мулард, пользующуюся большой популярностью у аграриев Франции. По мнению специалистов, главное ее достоинство – диетическое мясо, нежное и вкусное. 60 процентов тушки занимает грудка. Печень – почти полкилограмма пользуется большим спросом у гурманов. Такая утка откармливается гораздо быстрее обычных, обеспечивая при этом хороший прирост: через 40 – 45 дней птица весом два с половиной килограмма будет готова к реализации.

Оценив возможности и перспективы открывающейся фермы, первый заместитель председателя правительства Ставропольского края Николай Великдань подчеркнул, что проект имеет немаловажное социальное значение. Когда производство будет запущено на полную мощность, работу получат почти сто жителей Предгорного района. Новое предприятие оснащено новейшим энергосберегающим оборудованием.

http://www.stapravda.ru/20161004/pervaya_utinaya_ferma_skoro_otkroetsya_na_stavropole_96979.html