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4 октября 2016 г.

Невинномысский ветеран Иван Кулик отметил свой 102-й день рождения

Свой 102-й день рождения отметил житель Невинномысска, участник Великой Отечественный войны Иван Кириллович Кулик. Ветерана со знаменательной датой поздравили сотрудники городского комплексного центра социального обслуживания населения. Они также вручили имениннику памятный подарок.

Иван Кириллович – уникальный человек, глава семейной династии, где уже третье поколение мужчин военные. В далеком 1938 году Ивана Кулик был призван в армию. Начинал службу танкистом в бригаде легких танков под Ровно. Прошел Великую Отечественную, был ранен. В 1946 году в звании старшины демобилизован.

Как рассказали в пресс-службе администрации Невинномысска, Иван Кулик награжден орденами Красной Звезды и Великой Отечественной войны I степени, медалями. После войны он приехал в село Кочубеевское, где жили его родственники, женился. В 1949 году семья переехала в Невинномысск, где на комбинате хлебопродуктов Иван Кулик честно и добросовестно проработал четверть века, да и по достижении пенсионного возраста еще долгое время трудился.

У Ивана Кирилловича двое сыновей, четверо внуков и трое правнуков. Сегодня ветеран ведет активный образ жизни, старается помогать родственникам с домашними делами, является живым примером подрастающему поколению города и края.

А. ИВАНОВ
http://www.stapravda.ru/20161004/nevinnomysskiy_veteran_ivan_kulik_otmetil_svoy_102y_den_rozhdeni_96987.html
Фотография к статье Невинномысский ветеран Иван Кулик отметил свой 102-й день рождения
Участник Великой Отечественный войны Иван Кириллович Кулик отметил свой 102-й день рождения
Участник Великой Отечественный войны Иван Кириллович Кулик отметил свой 102-й день рождения
Фото пресс-службы администрации Невинномысска
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