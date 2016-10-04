На Ставрополье выбрали победительницу краевого конкурса «Автоледи -2016»

В Пятигорске прошел финал конкурса среди автолюбительниц «Автоледи Ставрополья-2016», сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В мероприятии приняли участие 28 представительниц изо всех городов и районов региона. Конкурсантки демонстрировали свои таланты в творческой «Визитке», показывали мастерство фигурного вождения, знания правил дорожного движения и основ оказания первой медицинской помощи. По каждой номинации жюри выбирали лидера, общий подсчет полученных баллов определил главную победительницу конкурса. Автоледи Ставрополья стала представительница краевого центра – Эллина Соболева. Всех победителей от лица организаторов наградили почетными призами: подарочными сертификатами на косметику, автомобильными гаджетами и ювелирными украшениями. Главным подарком для Автоледи стал автомобильный холодильник. Помимо этого, у победительницы будет возможность представить Ставрополье на Всероссийском конкурсе автолюбительниц.

http://www.stapravda.ru/20161004/na_stavropole_vybrali_pobeditelnitsu_kraevogo_konkursa_avtoledi__96980.html