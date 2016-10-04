На Ставрополье выбрали лучшего начальника караула

Краевой ведомственный смотр-конкурс на лучшего начальника караула по охране объектов краевой уголовно-исполнительной системы прошел в ИК-4 УФСИН России по краю, сообщила пресс-служба ведомства. Победители первого этапа конкурса состязались в теоретической, физической и огневой подготовке. По результатам лучшим в своем деле стал начальник караула ИК-2 капитан Владимир Киосев.

В течение двух дней за личное первенство боролись двадцать два участника – победители I этапа, который проводился в учреждениях УИС Ставрополья. Большая часть конкурсной программы была посвящена физической и огневой подготовке: подтягиванию на перекладине, демонстрации боевых приемов борьбы и стрельбе из пистолета Макарова. Победители смотра-конкурса награждены кубками и дипломами.

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161004/na_stavropole_vybrali_luchshego_nachalnika_karaula_96978.html