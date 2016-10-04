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4 октября 2016 г.

На Ставрополье в ДТП с коровой пострадали два человека, животное погибло

На Ставрополье в ДТП с коровой пострадали два человека, животное погибло

3 октября около 6 часов утра на 190-м километре федеральной автодороги «Кочубей — Зеленокумск – Минеральные Воды», водитель автомашины «Лада Приора» нарушил правила расположения транспортного средства на проезжей части и сбитл корову, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате ДТП в больницу были доставлены 23-летний водитель и 18-летний пассажир транспортного средства. Корова в ДТП погибла.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161004/na_stavropole_v_dtp_s_korovoy_postradali_dva_cheloveka_zhivotnoe_96986.html
Фотография к статье На Ставрополье в ДТП с коровой пострадали два человека, животное погибло
На Ставрополье в ДТП с коровой пострадали два человека, животное погибло
На Ставрополье в ДТП с коровой пострадали два человека, животное погибло
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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