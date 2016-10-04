Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
4 октября 2016 г.

На Ставрополье стартовал осенний призыв на военную службу

На Ставрополье стартовал осенний призыв граждан на военную службу. На этот раз призыву подлежат 3900 жителей края в возрасте от 18 до 27 лет. Ставропольских призывников ждут не только в общевойсковых частях, но и в подразделениях, всегда считающихся элитными, — ВДВ и РВСН, войсках ВКС и Президентском полку Федеральной службы охраны. И это неслучайно: по итогам 2015 года наш край занял первое место в стране, как регион с лучшей подготовкой граждан к службе в армии. В войсковых частях знают, что из Ставрополья придет толковая молодежь, у которой есть не только энтузиазм, но и воинская специальность. В осенний призыв – 2016 в части будет отправлено более 500 специалистов: механиков-водителей и стрелков-парашютистов. По направлению военкоматов специально отобранные ребята последние полгода обучались в ставропольских школах ДОСААФ. С момента создания в ВС РФ научных рот в них для прохождения службы отправлено 23 ставропольских призывника.

Военный призыв на Ставрополье сохранит местный «колорит»: нынешней осенью казаки отправятся служить в отдельную мотострелковую бригаду в Буденновск. А всего военную форму наденут 64 призывника из числа казаков. Немаловажно, что количество уклонистов в крае снизилось на четверть. Также невелико число тех, кто выбирает альтернативную гражданскую службу.

Безусловно, позитивному отношению к службе способствуют и новые формы патриотического воспитания. Нынешней весной в крае начало работать региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ребята будут заниматься и общей военной подготовкой.

Сергей ВИЗЕ
http://www.stapravda.ru/20161004/na_stavropole_startoval_osenniy_prizyv_na_voennuyu_sluzhbu_97002.html
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Ставропольский край
На Ставрополье стартовал осенний призыв на военную службу
Любимая «Музыкальная осень» украсила Ставрополье
Инвестроекты в сфере АПК представит Ставрополье на агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» в Москве
Земля требует бережного отношения
Минздрав Ставропольского края реализует ряд социально значимых инвестпроектов
Армия
Ставропольские призывники получат биометрические паспорта
Юнармейский отряд в Кисловодске избрал штаб и начальника
Ставропольские резервисты принимают участие в учениях «Кавказ 2016»
Более 200 курсантов на Ставрополье поклялись защищать Родину
Кисловодчане подняли флаг военно-патриотического движения «Юнармия» на вершину горы Фишт

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!