На Ставрополье стартовал осенний призыв на военную службу

На Ставрополье стартовал осенний призыв граждан на военную службу. На этот раз призыву подлежат 3900 жителей края в возрасте от 18 до 27 лет. Ставропольских призывников ждут не только в общевойсковых частях, но и в подразделениях, всегда считающихся элитными, — ВДВ и РВСН, войсках ВКС и Президентском полку Федеральной службы охраны. И это неслучайно: по итогам 2015 года наш край занял первое место в стране, как регион с лучшей подготовкой граждан к службе в армии. В войсковых частях знают, что из Ставрополья придет толковая молодежь, у которой есть не только энтузиазм, но и воинская специальность. В осенний призыв – 2016 в части будет отправлено более 500 специалистов: механиков-водителей и стрелков-парашютистов. По направлению военкоматов специально отобранные ребята последние полгода обучались в ставропольских школах ДОСААФ. С момента создания в ВС РФ научных рот в них для прохождения службы отправлено 23 ставропольских призывника.

Военный призыв на Ставрополье сохранит местный «колорит»: нынешней осенью казаки отправятся служить в отдельную мотострелковую бригаду в Буденновск. А всего военную форму наденут 64 призывника из числа казаков. Немаловажно, что количество уклонистов в крае снизилось на четверть. Также невелико число тех, кто выбирает альтернативную гражданскую службу.

Безусловно, позитивному отношению к службе способствуют и новые формы патриотического воспитания. Нынешней весной в крае начало работать региональное отделение Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Ребята будут заниматься и общей военной подготовкой.

http://www.stapravda.ru/20161004/na_stavropole_startoval_osenniy_prizyv_na_voennuyu_sluzhbu_97002.html