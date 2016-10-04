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4 октября 2016 г.
Минздрав края реализует ряд социально значимых инвестпроектов / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

Минздрав Ставропольского края реализует ряд социально значимых инвестпроектов

Министерство здравоохранения Ставропольского края инициировало создание современного оздоровительного комплекса на базе существующей водолечебницы в Георгиевске на территории 2,4 га.

Потенциальная емкость рынка оценивается минздравом как достаточно высокая. Предполагается, что услугами комплекса будут пользоваться не только жители Ставрополья, но и близлежащих регионов.

В рамках проекта предполагается провести масштабную реконструкцию лечебницы с созданием на ее базе крупного современного медицинского центра, а также построить парк развлечений, ресторан и гостиницу. Срок инвестиционной фазы проекта – около двух лет.

Второй инвестпроект, который предложил создать минздрав, – это строительство центра высокотехнологичной кардиологической помощи в Ставрополе. По данным статистики, в структуре причин общей смертности населения в 2015 году, как и в предыдущие годы, превалируют болезни системы кровообращения – 58%. По оценкам минздрава СК, потребность в хирургических операциях только при нарушении ритма сердца составляет до 6000 в год. Нехватка мощностей приводит к тому, что ежегодно краем оформляется до 1500 квот на оказание медицинской помощи в федеральных клиниках.

Примерный объем инвестиций – около 3 млрд рублей, большая часть из которых должна пойти на приобретение оборудования. Реализация проекта, по оценкам экспертов, позволит двукратно (до 4,5 тысячи) увеличить количество кардиологических операций и снизить уровень смертности по причине болезней системы кровообращения.

По материалам органов власти СК
http://www.stapravda.ru/20161004/minzdrav_stavropolskogo_kraya_realizuet_ryad_sotsialno_znachimyk_96968.html
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