Любимая «Музыкальная осень» украсила Ставрополье

С песней по жизни / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Вновь уверенно шествует по всему Ставрополью наша любимая «Музыкальная осень», озаряя светом высокой музыки первые октябрьские дни.

На самых разных площадках выступают как профессиональные, так и самодеятельные коллективы, радуя земляков прекрасными мелодиями, хорошими песнями. Так, студенты и преподаватели Ставропольского краевого колледжа искусств начали свое участие в фестивале театрализованным концертом «Осенние встречи». А студенты краевого музыкального колледжа им. В.И. Сафонова (Минеральные Воды) выступили в поселке Новотерском. В детских школах искусств края в Международный день музыки прошли вечера – посвящения в юные музыканты, творческие встречи с педагогами, музыкально-просветительские уроки-концерты. В детской музыкальной школе Георгиевска юные исполнители порадовали сверстников из общеобразовательных школ города программой «Музыка – высшее в мире искусство».

Во Дворце культуры города Лермонтова фестиваль начался вечером-чествованием вокальных коллективов «С песней по жизни», а в Курсавке – театрализованным концертом «Золотые россыпи мелодий». Старшеклассники Арзгира с удовольствием участвовали в развлекательно-познавательной программе «Музыка нас связала». Жители Благодарного окунулись в мир музыки на праздничном вечере «Звени и пой, родное Ставрополье». В Изобильном аплодисменты снискали гости – ансамбль песни и пляски «Казачий круг» из Ростова-на-Дону, а в Новопавловске – прославленный Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» и столичная популярная группа «Доктор Шлягер». Отчетный концерт провел в Кочубеевском народный хор «Зори Кубани». «Таланты земли Левокумской» блистали на сцене районного Дома культуры. «Осень – рыжая подружка» – так тепло и с юмором назвали свою программу участники концерта в ДК села Шведино Петровского района.

В Буденновске программу «Песни из кинофильмов советских лет» представил камерный хор Ставропольской государственной краевой филармонии, отдавая должное Году российского кино. Зрители с удовольствием окунулись в прекрасный мир любимых всей страной песен замечательных отечественных композиторов и поэтов. А в детский сад «Родничок» поселка Иноземцево привезли свою программу воспитанники и преподаватели местной школы искусств. В селе Кочубеевском прошел концерт «Музыка моей души», в Дмитриевском открылся детский музыкальный салон «Г. Гладков. Прошлое, настоящее, будущее», а в станице Курской собрал десятки ценителей жанра вечер русского романса. В мемориальном музее-усадьбе художника Н. Ярошенко в Кисловодске гостей курорта и горожан привлекла «Ярошенковская музыкальная встреча» на знаменитой Белой вилле, а в музее «Дача Шаляпина» – музыкально-поэтическая программа «Есенинская Русь». В детской музыкальной школе села Донского большим событием стал мастер-класс преподавателя Ставропольского краевого колледжа искусств Виктора Мищенко. Каждый день фестиваля приносит свои музыкальные дары. Сегодня в Нефтекумске на «Музыкальной поляне» встретятся юные самодеятельные артисты, в Новоалександровске прозвучит программа «Осенний блюз», в Новоселицком – «Волшебный мир музыки». А в Георгиевске соберутся барды на творческую встречу «Стихи, облеченные в музыку».

Большим подарком ценителям народной культуры станет продолжение еще одной славной традиции «Музыкальной осени»: в концертном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества состоится творческая встреча лучших фольклорных коллективов края «Традиции живая нить». В ней принимают участие народные фольклорные ансамбли «Селяночка» села Александрия Благодарненского района и «Вся Русь» из Ставрополя. Они представят песенную историю Ставрополья, ярко отражающую события из жизни края, России.

Несомненно, эффектным финальным аккордом фестиваля обещает стать сегодняшнее выступление на сцене ДКиС в Ставрополе Московского музыкального театра «Геликон-опера» с опереттой-балом «Летучая мышь»: вечно юная классика – беспроигрышный вариант, тем более в исполнении столичных звезд.

http://www.stapravda.ru/20161004/lyubimaya_muzykalnaya_osen_ukrasila_stavropole_96943.html