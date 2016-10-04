Коммунальные тарифы 2016: что увидят в платежках жители Ставрополя
Тарифы на услуги ЖКХ в Ставропольском крае с 1 июля 2016 года
4 октября 2016 г.
С песней по жизни / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Любимая «Музыкальная осень» украсила Ставрополье

Вновь уверенно шествует по всему Ставрополью наша любимая «Музыкальная осень», озаряя светом высокой музыки первые октябрьские дни.

На самых разных площадках выступают как профессиональные, так и самодеятельные коллективы, радуя земляков прекрасными мелодиями, хорошими песнями. Так, студенты и преподаватели Ставропольского краевого колледжа искусств начали свое участие в фестивале театрализованным концертом «Осенние встречи». А студенты краевого музыкального колледжа им. В.И. Сафонова (Минеральные Воды) выступили в поселке Новотерском. В детских школах искусств края в Международный день музыки прошли вечера – посвящения в юные музыканты, творческие встречи с педагогами, музыкально-просветительские уроки-концерты. В детской музыкальной школе Георгиевска юные исполнители порадовали сверстников из общеобразовательных школ города программой «Музыка – высшее в мире искусство».

Во Дворце культуры города Лермонтова фестиваль начался вечером-чествованием вокальных коллективов «С песней по жизни», а в Курсавке – театрализованным концертом «Золотые россыпи мелодий». Старшеклассники Арзгира с удовольствием участвовали в развлекательно-познавательной программе «Музыка нас связала». Жители Благодарного окунулись в мир музыки на праздничном вечере «Звени и пой, родное Ставрополье». В Изобильном аплодисменты снискали гости – ансамбль песни и пляски «Казачий круг» из Ростова-на-Дону, а в Новопавловске – прославленный Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» и столичная популярная группа «Доктор Шлягер». Отчетный концерт провел в Кочубеевском народный хор «Зори Кубани». «Таланты земли Левокумской» блистали на сцене районного Дома культуры. «Осень – рыжая подружка» – так тепло и с юмором назвали свою программу участники концерта в ДК села Шведино Петровского района.

В Буденновске программу «Песни из кинофильмов советских лет» представил камерный хор Ставропольской государственной краевой филармонии, отдавая должное Году российского кино. Зрители с удовольствием окунулись в прекрасный мир любимых всей страной песен замечательных отечественных композиторов и поэтов. А в детский сад «Родничок» поселка Иноземцево привезли свою программу воспитанники и преподаватели местной школы искусств. В селе Кочубеевском прошел концерт «Музыка моей души», в Дмитриевском открылся детский музыкальный салон «Г. Гладков. Прошлое, настоящее, будущее», а в станице Курской собрал десятки ценителей жанра вечер русского романса. В мемориальном музее-усадьбе художника Н. Ярошенко в Кисловодске гостей курорта и горожан привлекла «Ярошенковская музыкальная встреча» на знаменитой Белой вилле, а в музее «Дача Шаляпина» – музыкально-поэтическая программа «Есенинская Русь». В детской музыкальной школе села Донского большим событием стал мастер-класс преподавателя Ставропольского краевого колледжа искусств Виктора Мищенко. Каждый день фестиваля приносит свои музыкальные дары. Сегодня в Нефтекумске на «Музыкальной поляне» встретятся юные самодеятельные артисты, в Новоалександровске прозвучит программа «Осенний блюз», в Новоселицком – «Волшебный мир музыки». А в Георгиевске соберутся барды на творческую встречу «Стихи, облеченные в музыку».

Большим подарком ценителям народной культуры станет продолжение еще одной славной традиции «Музыкальной осени»: в концертном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества состоится творческая встреча лучших фольклорных коллективов края «Традиции живая нить». В ней принимают участие народные фольклорные ансамбли «Селяночка» села Александрия Благодарненского района и «Вся Русь» из Ставрополя. Они представят песенную историю Ставрополья, ярко отражающую события из жизни края, России.

Несомненно, эффектным финальным аккордом фестиваля обещает стать сегодняшнее выступление на сцене ДКиС в Ставрополе Московского музыкального театра «Геликон-опера» с опереттой-балом «Летучая мышь»: вечно юная классика – беспроигрышный вариант, тем более в исполнении столичных звезд.

Наталья БЫКОВА
http://www.stapravda.ru/20161004/lyubimaya_muzykalnaya_osen_ukrasila_stavropole_96943.html
Фотография к статье Любимая «Музыкальная осень» украсила Ставрополье
На фестивале «Музыкальная осень Ставрополья»
Закрыть
Музыкальная осень Ставрополья (ссылки по теме)
Музыкальная осень началась на Ставрополье с выступления «Солистов Москвы» Юрия Башмета
Творческая осень продолжается на Ставрополье – культурные акции на любой вкус!
Министр культуры края Татьяна Лихачева: Ставрополье ждёт творческая осень
Фестиваль «Музыкальная осень Ставрополья» откроется 1 октября
«Музыкальная осень Ставрополья» – торжество талантов
Квартет «Мы из джаза» Анатолия Кролла и Ольга Синяева покорили ставропольскую публику
Музыкальная осень ярким букетом расцветила Ставрополье
Творческую встречу фольклорных коллективов «Традиции живая нить» провели в Ставрополе
Ансамбль народных инструментов «Терем-квартет» украсил «Музыкальную осень Ставрополья»
Новости Ставрополя и Ставропольского края
Вы ездили в отпуск этим летом?
Культура
Любимая «Музыкальная осень» украсила Ставрополье
Фотоальбом «45 чудес Ставрополья» представляет красоты края
Фестиваль эстрадной песни и популярной музыки «Ретро-шлягер» пройдет в Ставрополе 8 октября
Фестиваль национальных культур «Мир на Кавказе» прошел в Кисловодске
Музыкальная осень началась на Ставрополье с выступления «Солистов Москвы» Юрия Башмета
Ставропольский край
Инвестроекты в сфере АПК представит Ставрополье на агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» в Москве
Земля требует бережного отношения
Минздрав Ставропольского края реализует ряд социально значимых инвестпроектов
Ставропольский край включен в список регионов Единого агента ОСАГО
Продукция Ставропольских предприятий пользуется спросом в крае и в других регионах России

Сообщение об опечатке


Тут Вы можете оставить комментарий

Сообщение отправлено

Мы благодарим Вас за небезразличие к нашему проекту!

Приём опечаток

На сайте используется система приёма сообщений об опечатках.

Заметили досадную опечатку? Просто выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, и мы исправим её в ближайшее время!