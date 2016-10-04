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4 октября 2016 г.
Отечеству верны / «Ставропольская правда» от 5 октября 2016 г.

Курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ приняли присягу

В Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД РФ состоялось торжественное принятие присяги. В этом году на верность Отечеству присягнули 23 первокурсника, сообщает пресс-служба университета.

Кстати, в числе тех, кто прибыл на торжественную церемонию, был заместитель начальника ГУ МВД России по СК генерал-майор внутренней службы Владимир Хомутов, главный федеральный инспектор по СК аппарата полномочного представителя Президента России в СКФО Сергей Ушаков, министр образования и молодежной политики края Евгений Козюра и конечно, родные курсантов.

Начальник филиала полковник полиции Дмитрий Краснокутский отметил, что профессорско-преподавательский состав возлагает на первокурсников большие надежды, а также выразил уверенность, что слова присяги, которую курсанты дали перед лицом своих товарищей и близких, сохранятся в сердце каждого и будут постоянным напоминанием о верности гражданскому и служебному долгу.

Завершилось мероприятие прохождением сотрудников и курсантов филиала торжественным маршем под аккомпанемент оркестра ГУ МВД России по краю.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161004/kursanty_stavropolskogo_filiala_krasnodarskogo_universiteta_mvd__96996.html
Фотография к статье Курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ приняли присягу
Курсанты Ставропольского филиала Краснодарского университета МВД РФ приняли присягу
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