Инвестроекты в сфере АПК представит Ставрополье на агропромышленной выставке «Золотая осень-2016» в Москве

5 октября в Москве, на ВДНХ, начинает свою работу 18-ая агропромышленная выставка «Золотая осень-2016», которая продлится до 8 октября. Об особенностях участия в ней делегации Ставрополья вчера на брифинге в правительстве края рассказал первый заместитель председателя ПСК Николай Великдань.

В составе нашей делегации – сто человек: руководство региона, представители ряда профильных министерств и ведомств, сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, научных центров. Специально для нынешней экспозиции Минсельхоз России совместно с регионами подготовили карту инвестиционного потенциала аграрной отрасли. На карте в разрезе территорий будет представлена динамика развития приоритетных направлений аграрной отрасли, уровень использования земель сельскохозяйственного назначения (в разрезе муниципальных образований), состояние и перспектива уровня самообеспеченности по основным видам продукции. Участники форума найдут на карте информацию более чем по одной тысячи инвестиционным проектам. В настоящее время уделяется особое внимание сохранению инвестиционной привлекательности отрасли. Принимая во внимание то, что основным условием ускоренного роста импортозамещения является строительство новых сельскохозяйственным объектов и модернизация уже существующих комплексов, представленные инвестиционные проекты могут претендовать на получение государственной поддержки путем возмещения части процентной ставки по инвестиционным кредитам, а также компенсации прямых понесенных затрат.

Как рассказал первый заместитель председателя правительства СК Николай Великдань, основной концепцией стенда Ставропольского края выбрана презентация приоритетных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса края. Будут представлены макеты нескольких таких проектов. В их числе – «Строительство многофункционального логистического комплекса «Агропромышленный парк «Ставрополье» в Минераловодском районе, «Строительство первой и второй очередей тепличного комплекса ООО «Солнечный дар» в Изобильненском районе. Информация о реализуемых в регионе инвестиционных проектах будет представлена также на лайт-боксах и видео-стене павильона.

Всего экспозиция Ставропольского края разместится на 200 квадратных метрах. «За последние три года в крае сделаны серьезные шаги в развитии агропромышленного комплекса края, отметил на брифинге Николай Великдань, – и все это будет наглядно продемонстрировано на нашей экспозиции, все достижения ставропольских аграриев, прославившие их далеко за пределами Ставрополья и России». С целью продвижения продукции производителей края на международные и межрегиональные рынки будет представлена продукция передовых предприятий в области агропромышленного комплекса и переработки: ООО «Хладонеж», ОАО «Сыродел» Ипатовского района, ООО Мясокомбинат «Олимпия» Геогиевского, ОАО «Нарзан», ЗАО «Минеральные Воды Железноводска»; ООО «Пятигорский хлебокомбинат», ООО «Петровские Нивы». ООО «Моя мечта» продемонстрирует 48 видов специй (в том числе кориандр, лен, укроп и сафлор, поставляемые на экспорт), а также жирные масла холодного отжима, особенно сегодня востребованные рынком.

В ходе «Золотой осени» планируется подписание соглашений о сотрудничестве между правительством Ставропольского края и инвесторами о реализации крупных инвестиционных проектов в сфере агропромышленного комплекса и переработки сельскохозяйственной продукции в нашем регионе. С целью популяризации этнокультурного направления края на Стенде Ставропольского края будет размещен проект СГАУ «Казачье подворье». Кроме того, в выставке племенных животных 13 предприятий края представят лучшие породы овец, крупного рогатого скота, шелководство, рыбоводство, пушное звероводство. На протяжении нескольких десятилетий наш край сумел сохранить племенное ядро России особенно по тонкорунному овцеводству, селекционно-племенная работа постоянно совершенствуется, подчеркнул первый зампред ПСК. Ставрополью есть чем гордиться и удивлять страну. Так уж сложилось, что вот уже на протяжении нескольких лет по итогам «Золотой осени» ее участники – сельхозпредприятия за свою продукцию увозят с собой целый багаж наград высшей пробы.

Кроме того, комитет СК по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию организует выставочную экспозицию на «Золотой осени» с представлением лучших съедобных образцов предприятий края. На стенде будет представлена продукция более 50 организаций. На стенде будут представлены наиболее значимые для Ставропольского края инвестиционные проекты в сфере переработки: агропромышленного комплекса: «Строительство многофункционального логистического комплекса «Агропромышленный парк «Ставрополье», «Техническое перевооружение и расширение первичной и последующей промышленной переработки сельскохозяйственной продукции ООО «Первый Георгиевский консервный завод», «Строительство 3-й очереди тепличного комплекса ООО Овощи Ставрополья» в Кировском районе, «Реконструкция птицефабрики «Преображенская» в Буденновском районе, «Строительство семенного завода по подработке семян зерновых и масличных культур», а также «Реконструкция плодохранилища ООО «Новозаведенское».

В рамках выставки пройдет традиционный конкурс «За производство высококачественной пищевой продукции», в котором будут принимать участие и представители Ставрополья.

http://www.stapravda.ru/20161004/investroekty_v_sfere_apk_predstavit_stavropole_na_agropromyshlen_96982.html