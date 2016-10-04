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Фотоальбом «45 чудес Ставрополья» представляет красоты края

В Ставрополе в арт-галерее «Паршин» состоялась презентация фотоальбома «45 чудес Ставрополья».

Это уникальное издание рассказывает о красотах и особенностях региона. В нем собраны работы известных фотохудожников, в том числе и фотокорреспондентов «Ставропольской правды» Эдуарда Корниенко и Дмитрия Степанова. Кроме того альбом можно назвать своего рода энциклопедией. Здесь есть не только полезная информация о достопримечательностях и особенностях региона, но и легенды. Фотоальбом также служит путеводителем по краю: любое из представленных в книге чудес легко можно найти и посетить. Для этого альбом снабдили GPS-координатами.

– Как отметили издатели книги Сергей и Екатерина Еремины, подобный фотоальбом для массового читателя появился на Ставрополье впервые. До этого такие издания можно было найти только в библиотеках.

– Как мы пришли к этому? У нас в крае очень много чудес и достопримечательностей. А вот издания, которое бы представило все эти красоты края, не было. Через эти страницы мы хотели передать свою любовь к малой родине. Надеюсь, это нам удалось. Часто, когда люди перелистывают книгу, они восхищаются и говорят: «Я хочу здесь жить!» – отметила Е. Еремина.

С. Еремин рассказал, что главным при выборе фото было желание вызвать восхищение у зрителей. И судя по отзывам, этого удалось добиться. Он также отметил, что кроме именитых фотографов к работе над проектом привлекли и малоизвестных авторов. А цифры 45 в название вынесли неслучайно, ведь столица края стоит именно на 45-й параллели.

Татьяна ЧЕРНОВА
http://www.stapravda.ru/20161004/fotoalbom_45_chudes_stavropolya_predstavlyaet_krasoty_kraya_96988.html
Фотография к статье Фотоальбом «45 чудес Ставрополья» представляет красоты края
Фотографы Дмитрий Ахмадуллин, Дмитрий Степанов и Эдуард Корниенко (слева направо).
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