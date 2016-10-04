Фестиваль национальных культур «Мир на Кавказе» прошел в Кисловодске
«Мир на Кавказе» – под таким девизом в Кисловодске в минувшие выходные прошел традиционный фестиваль национальных культур.
На несколько часов ступеньки Колоннады и площадка перед барельефом Лермонтова превратились в сценические площадки, на которых выступали танцевальные и вокальные ансамбли национально-культурных автономий и общин многонационального Кисловодска. Тут же волонтеры запускали в небо воздушные шары, водили хороводы и устраивали игры с детворой. Многие с удовольствием фотографировались с ряжеными на высоченных ходулях возле составленной из внушительных пенопластовых блоков надписи «Мир на Кавказе». Праздник удался и потому, что на нем присутствовало самое главное действующее лицо – ослепительно яркое кисловодское солнце.