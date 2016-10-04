Фестиваль эстрадной песни и популярной музыки «Ретро-шлягер» пройдет в Ставрополе 8 октября

И вновь – «Ретрошлягер» / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

В камерном зале Ставропольского краевого Дома народного творчества 8 октября пройдет межрегиональный фестиваль эстрадной песни и популярной музыки «Ретрошлягер», посвященный Году кино.

Публика уже знает, что этот фестиваль каждый раз вносит в нашу жизнь немало интересного, открывая новые таланты, продолжая славные традиции эстетического воспитания подрастающего поколения на лучших образцах российской и зарубежной эстрады – одного из самых востребованных музыкальных жанров . О желании принять участие заявили солисты, инструменталисты, вокальные группы из Апанасенковского, Георгиевского, Изобильненского, Кочубеевского, Красногвардейского, Предгорного, Новоселицкого, Левокумского, Нефтекумского, Ипатовского, Советского районов, городов Железноводска, Нефтекумска, Невинномысска, Георгиевска, Пятигорска, Ставрополя. Тема конкурса для младших и средних возрастных групп – песни сказочных персонажей, песни и музыка из детских популярных кино- и мультфильмов. Старшие исполнители покажут себя в инструментальных пьесах, шлягерах отечественной и зарубежной эстрады и, конечно, кино.

http://www.stapravda.ru/20161004/festival_estradnoy_pesni_i_populyarnoy_muzyki_retroshlyager_proy_96960.html