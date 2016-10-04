Экс-губернатор Валерий Гаевский может стать сенатором от Ставропольского края

Кто будет сенатором / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

Председатель Думы Ставропольского края Геннадий Ягубов провёл первое в шестом созыве краевого парламента еженедельное рабочее совещание депутатов и руководителей подразделений аппарата.

Юрий Белый, возглавляющий комитет по бюджету, налогам и финансово-кредитной политике, проинформировал, что в скором времени начнется работа над внесением изменений в бюджет Ставрополья – 2016. А до 1 ноября в Думу должен поступить проект бюджета региона на 2017 год. В числе вопросов, находящихся в комитете по законодательству, государственному строительству и местному самоуправлению, как сообщила его председатель Светлана Терехова, изучение предложений по формированию очередного созыва Общественной палаты Ставропольского края. В «портфеле» комитета по социальной и молодежной политике, образованию, науке, культуре и средствам массовой информации, по словам его председателя Валентины Муравьевой, находится 12 законопроектов. Председатель комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Игорь Андрющенко отметил, что идет работа над внесением изменений в ряд краевых законов: о дорожном фонде СК; о некоторых мерах по обеспечению безопасности пассажиров легкового такси и другие. Также на предстоящей неделе во всех комитетах пройдут заседания по утверждению кандидатуры представителя Думы Ставропольского края в Совете Федерации. Фракцией «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на эту должность рекомендован депутат нынешнего созыва Валерий Гаевский. Вопрос решится в четверг, 6 октября. Именно на эту дату назначено проведение второй части первого заседания Думы края шестого созыва.

Пресс-служба Думы Ставропольского края

http://www.stapravda.ru/20161004/eksgubernator_valeriy_gaevskiy_mozhet_stat_senatorom_ot_stavropo_96977.html