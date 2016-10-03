В Ставрополе под колесами автобуса погиб пожилой мужчина

2 октября около 9 часов 30 минут на улице Серова водитель городского автобуса «ПАЗ» не предоставил преимущество в движении и допустил наехал на пешехода, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. В результате происшествия 74-летний пенсионер с травмой головы был доставлен в больницу, где скончался. Водитель – 45-летний житель Ставрополя

В. АЛЕКСАНДРОВА

http://www.stapravda.ru/20161003/v_stavropole_pod_kolesami_avtobusa_pogib_pozhiloy_muzhchina_96942.html