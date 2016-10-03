В Лермонтове школьникам выдают учебники со светоотражателями в подарок

В школьных библиотеках Лермонтова проводится необычная акция: учащимся выдают книги, внутри которых ребят ждет полезный сюрприз – световозвращающая наклейка на одежду и памятка, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. И если литературу после прочтения нужно будет вернуть, то светящийся аксессуар школьники оставляют для себя. Идея совместить приятное с полезным принадлежит отрядам ЮИД.

http://www.stapravda.ru/20161003/v_lermontove_shkolnikam_vydayut_uchebniki_so_svetootrazhatelyami_96945.html