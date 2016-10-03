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3 октября 2016 г.

В Лермонтове школьникам выдают учебники со светоотражателями в подарок

В Лермонтове школьникам выдают учебники со светоотражателями в подарок

В школьных библиотеках Лермонтова проводится необычная акция: учащимся выдают книги, внутри которых ребят ждет полезный сюрприз – световозвращающая наклейка на одежду и памятка, сообщили в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю. И если литературу после прочтения нужно будет вернуть, то светящийся аксессуар школьники оставляют для себя. Идея совместить приятное с полезным принадлежит отрядам ЮИД.

Валентина ЛЕЗВИНА
http://www.stapravda.ru/20161003/v_lermontove_shkolnikam_vydayut_uchebniki_so_svetootrazhatelyami_96945.html
Фотография к статье В Лермонтове школьникам выдают учебники со светоотражателями в подарок
В Лермонтове школьникам выдают учебники со светоотражателями в подарок
В Лермонтове школьникам выдают учебники со светоотражателями в подарок
Фото отдела пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю
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