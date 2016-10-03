В колонии на Ставрополье обсудили профессиональное обучение осужденных

В УИС Ставрополья обсудили профессиональное обучение осужденных. Дискуссия прошла на базе одной из исправительных колоний региона. В повестку дня, помимо получения осужденными рабочих профессий, вошли вопросы их дальнейшего трудоустройства, как в исправительных учреждениях УИС, так и на свободе. Об этих проблемах рассказали сотрудники УИС Ставрополья и руководство профессионального образовательного учреждения ФКП образовательного учреждения № 202.

Как отмечают специалисты, основная задача обучения – привитие осужденным трудовых навыков рабочей профессии, а возможность трудоустройства является одним из важнейших факторов предотвращения рецидивов.

– Несмотря на то, что ситуация с трудоустройством осужденных остается сложной, в тесном взаимодействии мы делаем все возможное, чтобы помочь им социализироваться после освобождения, – отметил работник центра занятости населения Михаил Глущенко.

В целом по краю ежегодный выпуск обученных осужденных составляет 1650 человек. А с 1 сентября к обучению приступили 950 осужденных.Профессиональное обучение в пенитенциарных учреждениях региона ведется по 13 профессиям: каменщик, оператор швейного оборудования, швея, машинист котельной, повар, электросварщик ручной сварки, слесарь механосборочных работ, станочник деревообрабатывающих станков, электромонтажник по освещению и осветительным сетям, машинист крана, стропальщик, обувщик по индивидуальному пошиву обуви, тракторист.

Значимость образования понимают и сами осужденные, которые используют возможность получить профессию и начать новую жизнь после освобождения. У журналистов была возможность и самим убедится в этом. Они побывали в учебных классах и мастерских, в которых и проходит процесс обучения.

– Когда учишься, время проходит не впустую, сюда не до конца жизни попадаешь, все равно выйдешь на свободу, а так уже и профессию имеешь, можешь идти работать, – рассказывает осужденный Дмитрий С.

Многие осужденные стараются освоить не одну профессию.

В. АЛЕКСАНДРОВА , при содействии пресс-службы УФСИН России по краю

http://www.stapravda.ru/20161003/v_kolonii_na_stavropole_obsudili_professionalnoe_obuchenie_osuzh_96948.html