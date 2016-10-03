В Кисловодске стартовал проект Северо-Кавказской госфилармонии им. Сафонова «Русская Швейцария»

При содействии посольства Швейцарии в России, Министерства культуры РФ, а также швейцарского совета по культуре «Про Гельвеция» в Кисловодске стартовал масштабный проект Северо-Кавказской государственной филармонии имени Сафонова «Русская Швейцария».

Перед первым концертом представители российской и швейцарской сторон проекта встретились с журналистами, чтобы рассказать, как родился замысел этого проекта, и что их побудило участвовать в его реализации.

Предысторию проекта поведала генеральный директор Северо-Кавказской государственной филармонии, Заслуженная артистка России Светлана Бережная. Несколько лет назад, играя на органе в одном из католических соборов Швейцарии, Светлана Владимировна познакомилась бывшим соотечественником, а ныне знаменитым швейцарским скрипачом и дирижером, лауреатом международных конкурсов Петром Никифоровым. Два выдающихся музыканта решили составить небывалый ранее дуэт: органа и скрипки. Эксперимент удался. С тех пор Бережная и Никифоров не раз выступали в совместных программах. В частности, в прошлом году – в итальянских кантонах Швейцарии. Местная публика и музыканты очень понравились Заслуженной артистке России, напомнили своей эмоциональностью и открытостью жителей родного Северного Кавказа. В частности, создать российско- швейцарский музыкальный микс побудило знакомство с композитором Фабио Арнабольди. Светлану Владимировну захватила случайно услышанная музыка Арнабольди и тронуло его признание: «Наверное, в прошлой жизни я был русским». Действительно, в эмоциональном восприятии мира и его музыкальном воплощении швейцарец итальянского происхождения напоминает русских композиторов. А тут еще выяснилось, что Фабио – давний знакомый и друг Петра Никифорова, который к тому времени уже проникся идеей соединить в одном проекте швейцарскую и русскую музыку и музыкантов.

22 года назад талантливый юный москвич Петр Никифоров поступил в швейцарский музыкальный вуз. Альпийская республика стала для него второй родиной. Петр в совершенстве освоил не только музыкальную культуру, а и выучил языки этой многонациональной страны. Что весьма пригодилось на пресс-конференции в Кисловодске, где он практически синхронно переводил выступления представителей швейцарской делегации с итальянского, французского и различных диалектов немецкого языка. При этом и в его произношении на русском нет никаких изъянов. Будучи почти четверть века гражданином Швейцарии Никифоров называет себя русским и никогда не терял связей с Родиной. Так случилось, что в последние годы эти связи стали особенно тесными благодаря Кисловодску. Ныне Петр Никифоров – главный приглашенный дирижер Северо – Кавказской госфилармонии имени Сафонова. На правах старожила он показывал, приехавшим на открытие музыкально-просветительского проекта композитору Фабио Арнабольди и представителю посольства Швейцарии Йоргу Соммерхальдеру Кисловодск и горы в Приэльбрусья. Оба не скрывали своего восторга от «русской Швейцарии». А Йорг даже многозначительно сказал журналистам: «Ваши горы намного выше наших…»

Программа первого, – «швейцарского», – концерта – целиком и полностью детище Петра Никифорова. Как рассказал маэстро, он стремился подобрать музыку, которая была бы понятна и эмоционально близка российской публике. Кроме того, именно по его предложению специально для проекта «Русская Швейцария» Фабио Арнабольди написал «Сюиту для скрипки с оркестром».

Но открыло концерт другое известное произведение швейцарского композитора – «Тихая ночь». Его исполнили Академический симфонический оркестр госфилармонии и филармонический хор имени Сафонова. Публика по достоинству оценила чудный сплав звуков музыкальных инструментов и голосов хористов. Затем пришел черед швейцарских вундеркиндов. 12-летняя Мойра Кауццо виртуозно исполнила «Хаванез» для скрипки с оркестром Сен-Санса. Временами казалось, что тоненькая блондинка в нежно – голубом платье вот-вот воспарит со своей скрипкой куда-то в иные сферы. Еще более трудное испытание выпало на долю ее старшей подруги – 15-летней Вероники Мечниковски, исполнившей сюиту Арнабольди. Мало того, что мировая премьера музыкального произведения – это огромная ответственность, так еще и швейцарский композитор, – сам виртуозный скрипач, – обильно насытил все четыре части сюиты такими техническими сложностями, с которыми не каждый взрослый скрипач справится. Похоже, Фабио и сам сомневался, удастся ли юной скрипачке справиться с поставленной задачей. Во все время исполнения он стоял за кулисой и заламывал пальцы. Но вот в зале растворились последние аккорды, вспыхнули рукоплескания, и лицо Фабио осветила улыбка.

Кульминацией концерта стала «Литургическая симфония» Артюра Онеггера, которую сразу после Второй Мировой войны композитору заказал фонд «Про Гельвеция» – один из партнеров проекта «Русская Швейцария». Монументальное сочинение, отразившее мрак послевоенной разрухи в Европе, над которым, в конце концов, воспаряет белый голубь мира Петр Никифоров и Академический оркестр Северо – Кавказской госфилармонии исполнили с такой страстью и вдохновением, что овации, казалось, не смолкнут никогда.

Вслед за «чисто швейцарским» последует «чисто русский» концерт и еще целый ряд совместных выступлений швейцарских и российских музыкантов, исполняющих произведения композиторов обеих стран. Но даже на этом «Русская Швейцария» себя не исчерпает. Светлана Бережная заверила, что проект продолжится и в последующие годы.

http://www.stapravda.ru/20161003/v_kislovodske_startoval_proekt_severokavkazskoy_gosfilarmonii_im_96947.html