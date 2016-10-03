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3 октября 2016 г.

В Кисловодске прошли городские соревнования «Юный спасатель»

Команды пяти школ Кисловодска и учреждения дополнительного образования «ЦЕНТУР» в минувшее воскресенье на традиционных осенних соревнованиях «Юный спасатель» состязались в умении оказать первую медицинскую помощь и эвакуировать «пострадавшего», переправляться по натянутым веревкам через горную реку, развертывать пожарный рукав и сбивать пламя, бросать спасательный круг «утопающему», ставить палатку. А также бегали, приседали, отжимались и выполняли другие физические упражнения.

У кого-то то или иное задание получалось лучше, у кого-то – хуже. Но в итоге в выигрыше оказались все: провели чудный солнечный день в лесу, испытали себя и отработали навыки, которые могут очень даже пригодиться в жизни.

Провели соревнования преподаватели Центра детско – юношеского туризма и экскурсий при деятельной поддержке подразделений МЧС Кисловодска и Ессентуков.

Николай БЛИЗНЮК
http://www.stapravda.ru/20161003/v_kislovodske_proshli_gorodskie_sorevnovaniya_yunyy_spasatel_96954.html
Фотография к статье В Кисловодске прошли городские соревнования «Юный спасатель»
В Кисловодске прошли городские соревнования «Юный спасатель»
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