В Кисловодске начала работу городская Дума пятого созыва

На первом заседании кисловодской городской Думы пятого созыва депутаты единогласно выбрали своим председателем Почетного гражданина города – курорта Любовь Волошину.

Любовь Николаевну кисловодчане знают еще по работе в горкоме КПСС. Как бы кто ни относился к партийной власти той поры, но то, что Волошина на своем участке сделала много полезного для города и горожан, – сомнению не подлежит. Уже в новое время Любовь Николаевна успешно работала краевом правительстве. Так что знаний и опыта вновь избранному спикеру не занимать.

Едва заняв кресло председателя, Любовь Волошина пообещала приложить максимум усилий для выполнения задач, стоящих перед депутатским корпусом. В частности, без "раскачки", включиться в работу над проектом бюджета на очередной финансовый год.

На первом заседании вновь избранные депутаты определились и с кандидатурами заместителей председателя Думы, председателей постоянных комиссий. Глава города – курорта Александр Курбатов, представитель губернатора Сергей Батынюк, а также избранный в краевую Думу кисловодчанин Аркадий Торосян пожелали городским депутатам всегда «слышать» чаянья населения и плодотворно сотрудничать с другими ветвями власти на благо Кисловодска.

http://www.stapravda.ru/20161003/v_kislovodske_nachala_rabotu_gorodskaya_duma_pyatogo_sozyva_96955.html