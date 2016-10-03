В Дагестане нейтрализованы трое боевиков

В целях предотвращения террористических акций и обеспечения безопасности граждан второго октября с 4.30 в Дагестане проводилась контртеррористическая операция на территории Табасаранского района, сообщает и информационный центр Национального антитеррористического комитета. Причина – от местных жителей была получена информация о том, что вблизи населенных пунктов Улуз, Урзиг и Акка Табасаранского района замечена группа лиц, причастных к террористической деятельности.

В ходе поисковых мероприятий в горно-лесистой местности в районе селения Акка силами правопорядка была обнаружена группа бандитов, которые на предложение сдаться открыли огонь. Силами спецназа ФСБ России трое боевиков были нейтрализованы. Предварительно их личности установлены. Среди них — главарь «табасаранской» банды Магомеднаби Оруджев, который, по имеющимся в Оперативном штабе НАК данным, был организатором подрыва джемикентского поста ДПС в феврале и убийства двух сотрудников полиции в марте нынешнего года. Кроме того, на счету Оруджева убийство охотников, случайно вышедших на стоянку бандитов.

На месте боестолкновения обнаружены оружие и боеприпасы. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет.

http://www.stapravda.ru/20161003/v_dagestane_neytralizovany_troe_boevikov_96950.html