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3 октября 2016 г.

Туристический тур по кавказскому участку Великого шелкового пути финишировал на КМВ и Медовых водопадах

От Дербента до Пятигорска и Медовых водопадов проехали за неделю на туристическом автобусе представители Государственного управления по делам туризма КНР, китайской авиакомпании, СМИ, а также российские и китайские туроператоры,

Масштабный автобусный тур по кавказскому участку Великого шелкового пути состоялся при поддержке Минкавказа РФ, АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и Фонда «Посети Кавказ».

Осмотрев древнейший город России Дербент, через который с незапамятных времен шли караваны из Азии в Европу, а также расположенные на месте древних торговых путей достопримечательности Чечни, Ингушетии, Осетии, Кабардино – Балкарии, представители туристической отрасли Поднебесной остановились на Кавминводах.

В Пятигорске китайские деловые партнеры кавминводских туроператоров осмотрели парк Цветник, отведали минеральную воду в питьевой галерее, а также сфотографировались с бронзовым Остапом Бендером у входа в тоннель Провала.

В заключительный день тура автобус с китайскими туристами проследовал через Кисловодск и отправился по ущелью Подкумка в сторону археологического памятника «Рим-гора» – одного из опорных пунктов Великого шелкового пути. Неподалеку от него российские и китайские туроператоры остановились в туристско-рекреационном комплексе "Медовые водопады", где осмотрели этнографический музей "Карачаевское подворье". Здесь и завершилась масштабная акция, призванная поднять на качественно иной уровень сотрудничество с Китаем в сфере туризма.

По мнению организаторов, этот автобусный инфотур может стать основой для новых масштабных туристических продуктов. Поэтому российским туроператорам так важно было услышать отзывы китайских коллег о содержании туристического маршрута и уровне его организации. В целом, гости из Поднебесной остались весьма довольны увиденным. Хотя и им, и российским коллегам было очевидно: для того, чтобы поток китайских туристов на Северный Кавказ стал массовым и стабильным, необходимо наладить прямое авиасообщение между Китаем и одним из городов Северного Кавказа. Или хотя бы организовать удобные стыковочные рейсы из аэропортов Москвы, Санкт-Петербурга и Баку.

Таким образом, инфотур показал, что есть весомые предпосылки к тому, чтобы в XXI веке Великий шелковый путь стал весьма популярным у российских и китайских любителей путешествий.

Николай БЛИЗНЮК , при содействии пресс-службы Корпорации развития Северного Кавказа
http://www.stapravda.ru/20161003/turisticheskiy_tur_po_kavkazskomu_uchastku_velikogo_shelkovogo_p_96946.html
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