Журналистам – от «Всей России» / «Ставропольская правда» от 4 октября 2016 г.

В Дагомысе завершился XX, юбилейный фестиваль журналистов «Вся Россия – 2016». Ставропольское творческое сообщество на нем представляли более двадцати человек. Нашей делегации было вручено шесть наград – так много мы давно уже не получали. Да и вообще, активность, креативность и мастерство ставропольской команды были замечены и отмечены. Признан лучшим, заняв первое место среди 65 конкурентов из 45 регионов, документальный фильм «Потерянный мир», вышедший в рамках школы документального кино при Союзе журналистов Ставрополья (режиссер Валерий Тимощенко, продюсер Василий Балдицын). Еще один диплом – за лучшую презентацию – «визитную карточку региона». Презентация Ставрополья была названа стильной и современной, признана лучшей не только в нынешнем году, но и за всю историю таких проектов. Персонально отмечены Станислав Чипига и Василий Балдицын. Также Союзу журналистов Ставрополья вручен специальный приз председателя СЖР и диплом. Такие награды получили всего семь региональных журналистских отделений. А на торжественном закрытии фестиваля подведены итоги Всероссийского творческого конкурса. Среди лауреатов – газеты «Кавказская здравница» (главный редактор Эдуард Мовсесян) и «Благодарненские вести» (главный редактор Алла Абастова).

http://www.stapravda.ru/20161003/stavropoltsy_poluchili_srazu_6_nagrad_festivalya_zhurnalistov_vs_96974.html