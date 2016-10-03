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3 октября 2016 г.

«Ростелеком» запускает новый этап конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет»

Ростелеком

ПАО «Ростелеком» объявляет о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год Конкурс посвящён какой-либо отдельной теме. В 2016 году темой конкурса является «Профориентация молодого поколения средствами использования возможностей интернет-технологий».

В период с 1 октября по 23 декабря 2016 года на сайте www.safe-internet.ru принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение. Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами.

Конкурсные работы будут приниматься по трем номинациям:

IT- Выбор профессии (проекты, посвященные получению профессиональных знаний школьниками по тем или иным специальностям, предусматривающие внедрение интернет-технологий в процесс взаимодействия учащихся и потенциальных работодателей: бизнес-структурами, подготовительными курсами, приёмными комиссиями вузов и т.д.)

IT-Общение (проекты, посвященные профориентации, подразумевающие взаимодействие с аналогичными коллективами других школ, вузов, центров профессиональной подготовки, позволяющие школьникам получать профессиональные умения и навыки непосредственно от носителей этих профессиональных знаний посредством обучения через Интернет).

IT-Помощь (проекты, выходящие за рамки школьной жизни, стимулирующие участие школьников и студентов в совместном решении проблем города и общества, в ходе реализации которых участниками проектов приобретаются навыки, которые смогут быть полезны им в будущем).

«Надеемся, что совместными усилиями нам удастся активизировать школьников и учителей к созданию интересных интернет продуктов, которые необходимы школьникам для получения знаний о будущих профессиях, помогают общению школьных сообществ и развивают у молодежи социально ответственное отношение к окружающему миру», – говорит Юлиана Соколенко, заместитель директора департамента внешних коммуникаций ПАО «Ростелеком».

Новый этап конкурса отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации, которые будут полезны для них в выборе будущей профессии.

Не менее важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.

Официальная страница конкурса в интернет www.safe-internet.ru .

Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru .

(Соб. инф.).
http://www.stapravda.ru/20161003/rostelekom_zapuskaet_novyy_etap_konkursa_shkolnykh_internetproek_96944.html
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