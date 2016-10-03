Результаты 10-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата России по футболу: «Спартак» – «Армавир» – 0:0, «Ротор» – «Сочи» – 4:1, «Черноморец» – «Краснодар-2» – 2:0, СКА – «Дружба» – 1:0, «Афипс» – «Биолог» – 1:0. Матч «Кубань-2» – «Легион» – в понедельник.

«ДИНАМО» – «АНГУШТ» – 0:1. Скорее всего, это была встреча бывшего и нынешнего наставников «Динамо». Наверное, ни В. Заздравных, ни А. Муликов не испытывают удовлетворения от игры своих подопечных. Начал-то «Ангушт» с победы над «Дружбой», но потом три вымученные ничьи вперемежку с поражениями опустили команду в хвост таблицы. Немаловажное значение имело и то, что в связи с проведением в Назрани VII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, «Ангушт» был вынужден ряд матчей провести в Нальчике и Пятигорске. Игры без поддержки своих болельщиков естественно сказались на результатах. Разладились дела и у А. Муликова: ставропольцы потерпели три поражения подряд с разницей мячей 1-7. Так что главной задачей для обоих наставников была необходимость любыми способами добыть три очка. Печально, что ни до пропущенного уже на 9-й минуте гола, ни после, динамовцы краевого центра за первую 45-минутку не смогли провести ни одной мало-мальски осмысленной атаки на ворота гостей. Оставалась надежда на второй тайм. Его ставропольцы провели вдохновенно, большую часть игрового времени владели инициативой, но до ответного гола дело так и не дошло. В. Заздравных с честью уехал в Назрань, а черная полоса подопечных А. Муликова принимает угрожающие размеры. Тем более, что у команды две игры на выезде – с «Легионом» и «Кубанью-2».

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Погребняк, Бакланов, Курбанов, Селеменев (Кукуяка), Хугаев, Розов (Хасцаев), Магомедов, Курачинов, Сердюков.

«МАШУК-КМВ» – «ЧАЙКА» – 0:1. Пять поражений подряд и последнее место в таблице – уже повод для серьезных выводов. Но в «Машуке» еще надеются, что вот-вот и игра наладится. «Чайка», у которой все наоборот – пять туров и ни одного прокола, ехала в Пятигорск если не за очередной викторией, то хотя бы за очком. До 70-й минуты пятигорчане держались, а потом точный удар с 11-метровой отметки М. Обозного лишил их надежд даже на ничью.

«Машук»: Шлеев, Родионов, Абидинов, Бугулов (Шрейдер), Мулляр, Аншаков (Клепиков), Садиров (Михалев), Нестеренко, Карибов, Джатиев, Алиев.

Положение команд

- | В Н П М О ---------------------------------- Ротор | 8 1 1 25-6 25 Черноморец | 7 1 2 18-6 22 Афипс | 6 3 1 13-3 21 Армавир | 6 2 2 18-8 20 Чайка | 4 5 1 16-11 17 Биолог | 5 1 4 11-13 16 СКА | 4 2 4 11-11 14 Спартак Вл | 3 4 3 9-12 13 ДИНАМО | 4 0 6 9-14 12 Краснодар-2 | 3 3 4 11-11 12 Легион | 3 1 5 7-15 10 Кубань-2 | 3 1 5 9-18 10 Сочи | 2 3 5 11-14 9 Ангушт | 2 3 5 7-10 9 Дружба | 1 3 6 10-19 6 МАШУК | 1 1 8 6-20 4

В. МОСТОВОЙ

http://www.stapravda.ru/20161003/rezultaty_10go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96936.html