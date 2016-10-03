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3 октября 2016 г.

Результаты 10-го тура чемпионата России по футболу в зоне «Юг»

Состоялись матчи 10-го тура чемпионата России по футболу: «Спартак» – «Армавир» – 0:0, «Ротор» – «Сочи» – 4:1, «Черноморец» – «Краснодар-2» – 2:0, СКА – «Дружба» – 1:0, «Афипс» – «Биолог» – 1:0. Матч «Кубань-2» – «Легион» – в понедельник.

«ДИНАМО» – «АНГУШТ» – 0:1. Скорее всего, это была встреча бывшего и нынешнего наставников «Динамо». Наверное, ни В. Заздравных, ни А. Муликов не испытывают удовлетворения от игры своих подопечных. Начал-то «Ангушт» с победы над «Дружбой», но потом три вымученные ничьи вперемежку с поражениями опустили команду в хвост таблицы. Немаловажное значение имело и то, что в связи с проведением в Назрани VII фестиваля культуры и спорта народов Кавказа, «Ангушт» был вынужден ряд матчей провести в Нальчике и Пятигорске. Игры без поддержки своих болельщиков естественно сказались на результатах. Разладились дела и у А. Муликова: ставропольцы потерпели три поражения подряд с разницей мячей 1-7. Так что главной задачей для обоих наставников была необходимость любыми способами добыть три очка. Печально, что ни до пропущенного уже на 9-й минуте гола, ни после, динамовцы краевого центра за первую 45-минутку не смогли провести ни одной мало-мальски осмысленной атаки на ворота гостей. Оставалась надежда на второй тайм. Его ставропольцы провели вдохновенно, большую часть игрового времени владели инициативой, но до ответного гола дело так и не дошло. В. Заздравных с честью уехал в Назрань, а черная полоса подопечных А. Муликова принимает угрожающие размеры. Тем более, что у команды две игры на выезде – с «Легионом» и «Кубанью-2».

«Динамо»: Суворов, Волобуев, Погребняк, Бакланов, Курбанов, Селеменев (Кукуяка), Хугаев, Розов (Хасцаев), Магомедов, Курачинов, Сердюков.

«МАШУК-КМВ» – «ЧАЙКА» – 0:1. Пять поражений подряд и последнее место в таблице – уже повод для серьезных выводов. Но в «Машуке» еще надеются, что вот-вот и игра наладится. «Чайка», у которой все наоборот – пять туров и ни одного прокола, ехала в Пятигорск если не за очередной викторией, то хотя бы за очком. До 70-й минуты пятигорчане держались, а потом точный удар с 11-метровой отметки М. Обозного лишил их надежд даже на ничью.

«Машук»: Шлеев, Родионов, Абидинов, Бугулов (Шрейдер), Мулляр, Аншаков (Клепиков), Садиров (Михалев), Нестеренко, Карибов, Джатиев, Алиев.

Положение команд

-           |  В  Н  П    М     О
----------------------------------
Ротор       |  8  1  1  25-6   25
Черноморец  |  7  1  2  18-6   22
Афипс       |  6  3  1  13-3   21
Армавир     |  6  2  2  18-8   20
Чайка       |  4  5  1  16-11  17
Биолог      |  5  1  4  11-13  16
СКА         |  4  2  4  11-11  14
Спартак Вл  |  3  4  3   9-12  13
ДИНАМО      |  4  0  6   9-14  12
Краснодар-2 |  3  3  4  11-11  12
Легион      |  3  1  5   7-15  10
Кубань-2    |  3  1  5   9-18  10
Сочи        |  2  3  5  11-14   9
Ангушт      |  2  3  5   7-10   9
Дружба      |  1  3  6  10-19   6
МАШУК       |  1  1  8   6-20   4
В. МОСТОВОЙ
http://www.stapravda.ru/20161003/rezultaty_10go_tura_chempionata_rossii_po_futbolu_v_zone_yug_96936.html
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