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3 октября 2016 г.

Правительством Ставрополья приняты поправки в закон о бюджете на 2016 год

На внеочередном заседании правительства края принят проект закона о региональном бюджете на текущий год, которым предлагается увеличить объем доходов краевого бюджета на 1 миллиард 645 рублей, расходов – на 1 миллиард 651 миллион рублей. Таким образом, уточненные бюджетные параметры составляют 79,6 миллиарда рублей в доходной части и 87,6 миллиарда рублей – в расходной.

Как сообщила заместитель председателя правительства края – министр финансов Лариса Калинченко, основной объем увеличения доходов приходится на перевыполнение плана по акцизам. Так, уже на начало сентября годовая сумма собранных акцизов на ГСМ превышала план на 31 миллион рублей. Почти полностью выполнен годовой план и по акцизам на алкоголь.

Основная часть увеличения расходов, по словам Ларисы Калинченко, приходится на краевой дорожный фонд – более 1,1 миллиарда рублей.

Еще на 48 миллионов рублей планируется увеличить расходы на сельское хозяйство, средства направят на компенсацию части процентных ставок по краткосрочным кредитам. Также средства на краевое лекарственное обеспечение, несмотря на сокращение поступлений из федерального бюджета, планируется сохранить на уровне 2015 года.

Пресс-служба губернатора СК
http://www.stapravda.ru/20161003/pravitelstvom_stavropolya_prinyaty_popravki_v_zakon_o_byudzhete__96972.html
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Заседание правительства Ставропольского края
Заседание правительства Ставропольского края
Фото пресс-службы губернатора СК
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