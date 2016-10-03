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3 октября 2016 г.

Половина водителей Ставрополья оплачивает штрафы в первые 20 дней

Статистика погашения задолженностей за нарушения правил дорожного движения свидетельствует: половина водителей оплачивает штрафы в первые 20 дней. Всего с начала года сотрудниками ставропольской Госавтоинспекции было составлено более 450 тысяч административных материалов, из которых 220 тысяч было оплачено в первые 20 суток, то есть, с 50-процентной скидкой. Такая возможность появилась с 1 января. И, как видно, ставропольчане ею активно пользуются, считают в отделе пропаганды безопасности дорожного движения УГИБДД ГУ МВД России по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА
http://www.stapravda.ru/20161003/polovina_voditeley_stavropolya_oplachivaet_shtrafy_v_pervye_20_d_96962.html
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